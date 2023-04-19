拉夫罗夫去南美穿梭访问 拉拢支持抵抗欧美

俄罗斯/委内瑞拉/巴西/拉夫罗夫

正在拉丁美洲多国访问的俄罗斯外交部长拉夫罗夫呼吁拉丁美洲 "团结 "起来对抗西方的 "讹诈"。巴西总统卢拉昨天晚上在拉夫罗夫结束巴西访问离开后，罕见谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争，但坚持通过谈判政治解决乌克兰战争冲突。

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俄罗斯外长访问拉美首站是巴西，此后前往委内瑞拉。拉夫罗夫在与委内瑞拉外长吉尔举行的新闻发布会上说："有必要团结我们的力量，以对抗西方的勒索和非法单边打压。"拉夫罗夫鼓动建立"一个多极世界"。

拉夫罗夫昨天晚上与委内瑞拉总统马杜罗交谈。马杜罗称，与俄罗斯两国之间 "巩固双边关系和合作计划的愉快会晤"。

继巴西，委内瑞拉之后，拉夫罗夫拉还将访问古巴和尼加拉瓜。

据拉夫罗夫说："委内瑞拉、古巴和尼加拉瓜是选择自己道路的国家。这三个受社会主义启发的国家都被指控民主缺陷，它们与美国和欧盟的关系很困难紧张。

就乌克兰战争，拉夫罗夫说：“我们将通过《联合国宪章》中关于国家主权平等的原则和安全不可分割的原则来解决乌克兰局势和世界上的其他冲突。”拉夫罗夫对拉丁美洲国家说：“我们的任务是确保《联合国宪章》得到全面执行，确保自决权不被西方压制。”

据法新社说，在被美国批评为 "呼应俄罗斯和中国的宣传 "之后，巴西总统卢拉周二在纪念罗马尼亚总统克劳斯-约哈尼斯的午餐会上明确谴责了俄罗斯"侵犯乌克兰领土完整 "的行为。" 但卢拉说：“巴西政府捍卫通过谈判政治解决冲突的立场。”

自从莫斯科入侵乌克兰并侵犯乌克兰被国际公认的边界以来，俄罗斯一直面临着欧盟和美国的制裁。

联合国大会在2月底由193个成员国中的141个成员国投票通过的一项不具约束力的决议中要求俄罗斯军队 "立即 "撤军（7个成员国投票反对），该决议重申了对乌克兰领土完整的 "承诺"，还呼吁实现 "公正和持久 "的和平。

自乌戈-查韦斯总统时期（1999-2013年）以来，委内瑞拉一直是俄罗斯的重要盟友，当时在2008年格鲁吉亚战争期间，委内瑞拉公开支持莫斯科。在侵略乌克兰战争开始前后，马杜罗多次表示支持俄罗斯和普京。

而面对美国为将马杜罗赶下台而实施的一系列制裁措施，莫斯科方面一直支持委内瑞拉。2020年2月，拉夫罗夫曾访问委内瑞拉，并谴责了美国的制裁，再次将制裁斥为 "敲诈"。 包括美国和欧盟在内的大部分国际社会都不承认他在2018年的连任，反对派谴责他是 "欺诈上台"。

拉夫罗夫随后将访问古巴。古巴正面临严重经济危机。古巴总统米格尔-迪亚斯-卡内尔在11月底访问了俄罗斯，并在那里宣布签署一些关于向古巴岛供应石油的协议。然而，古巴燃料短缺问题仍然存在。

拉夫罗夫南美行最后一站预计在马那瓜，拉夫罗夫将在那里会见尼加拉瓜总统奥尔特加。

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