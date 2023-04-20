美国对华两手：制裁不忘经济合作

美国/中国

美国财政部长珍妮特-耶伦周四在华盛顿约翰-霍普金斯大学发表演讲时说，美国希望与中国建立 "建设性的、公平的 "经济关系，但不能在国家安全问题上妥协。不过，专家评论，在中国不断高调反美下，美国的合作愿景不排除愈加暗淡。

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法新社今天引述美国财政部长珍妮特-耶伦应当于周四在华盛顿约翰-霍普金斯大学发表演讲时说，“我们寻求与中国建立一种健康的经济关系：一种能促进两国增长和创新的关系。”

根据她在华盛顿约翰-霍普金斯大学要发表的演讲节选，拜登的经济和财政部长还说，一个遵守国际规则的成长中的中国对美国和世界都有好处。然而，耶伦保证美国不会在国家安全问题上 "妥协"。

北京上个月指责华盛顿助长了两个大国之间的紧张关系，并警告说有可能发生 "冲突"。中国和美国正在进行一场关于半导体制造主导权的激烈斗争，半导体是智能手机、联网汽车和军事设备所必需的电子元件。以国家安全的名义，华盛顿在最近几个月增加了对中国芯片制造商的制裁。

据耶伦解释，"这些国家安全行动不是为了给我们带来竞争性的经济优势，也不是为了扼杀中国的经济和技术现代化。虽然这些政策可能有经济影响，但它们的动机是简单的国家安全考虑。"

但耶伦又称，"我们将继续与我们的盟友国家合作，应对中国的不公平经济行为。"

法新社提及法国总统马克龙最近的讲话，该讲话在包括美国在内的法国盟友中引起了质疑。从中国访问回程中，马克龙呼吁欧洲在台湾问题上不要成为北京或华盛顿的 "追随者"，在国防方面 "少依赖美国人"，几天后又敦促欧洲应有更大的经济自主权。

美国前总统特朗普评论说，"作为朋友的马克龙正在拍中国的马屁。"

特朗普在白宫时曾于2019年对中国发起贸易战。

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