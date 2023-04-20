马斯克的星际飞船巨型火箭今短暂升空 4分钟后爆炸但称不是失败

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美国马斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX 公司今天称成功发射了未来应当搭载下一代星际飞船的新型强大超重火箭升空，进行了一次无人试飞，火箭在几分钟后爆炸。爆炸原因尚没有公布，但SpaceX 公司否认是失败，因为今天巨型火箭成功离开地面升空。

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法新社今天援引美国太空探索技术公司SpaceX公司公司的视频资料称，在德克萨斯州升空后不久，SpaceX公司为前往月球和火星而开发的巨型星舰火箭在飞行中不久爆炸了。

爆炸并不代表亿万富翁马斯克的公司失败，因为火箭成功从发射台起飞已经是一个巨大的成就。

爆炸的原因尚不清楚。

路透社报道称，马斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX 公司周四成功发射了下一代星际飞船，首次搭载该公司强大的新型超重型火箭，进行了一次无人试飞，火箭升空几分钟后在天上爆炸。

这艘两级火箭飞船比自由女神像还高，有120 米，直径达9米，从该公司位于德克萨斯州布朗斯维尔以东的 Starbase 太空港和测试设施发射升空，SpaceX 曾希望最多能达到 90分钟的首次太空飞行成就。

SpaceX 的此次升空网络直播显示，火箭飞船从发射塔升入清晨的天空，而 Super Heavy 的猛禽发动机在一团火焰和滚滚的喷气中启动。但在飞行不到四分钟后，第一级星际飞船火箭未能按照设计与下级超重型火箭分离，人们看到这艘组合飞行器在爆炸前翻了个。

尽管如此，SpaceX 的官员在网络广播中为将完全集成的星际飞船和助推火箭从地面发射的壮举而欢呼，并宣布这是一次成功的试飞。

早前17日上午，美国太空探索技术公司(SpaceX)原定在得克萨斯州进行的“星舟”(Starship)重型运载火箭首次发射，就因技术故障被推迟至20日。

据哥伦比亚广播公司消息称，在距离计划发射时间不到10分钟的时候，双火箭第一级推进器的一个加压阀存在问题。

消息没有提及今天的巨型火箭升空爆炸会造成何种影响与损失。

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