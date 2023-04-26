拜登80竞选连任 贺锦丽呢？

美国/选举/拜登/贺锦丽

三年前卡马拉-哈里斯贺锦丽创造了美国历史，成为第一位女性、第一位非裔美国人和亚裔美国人副总统。随着拜登宣布参加2024年的连任竞选，如果现任美国总统拜登获胜，贺锦丽将继续担任这个美国政治舞台上最艰难的职位之一。评论称她将继续处于美国总统的阴影之下，至少在目前是这样。

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据本台报道，美国副总统卡马拉-哈里斯（Kamala Harris）在拜登的阴影下寻求人气增长。对贺锦丽来说，这还意味着她要暂时放弃曾经珍视的自己竞选总统的雄心壮志，这可是致命的忍让。这位副总统因其缺乏人气和个人政治基础而受到影响。必须说，近年来，在这个位置上，她被赋予了最不讨好的使命，例如管理移民问题。

在美国文明学博士亚历克西斯-皮查尔看来，现在的想法是让她影响成长壮大，让卡马拉-哈里斯成为合法继承人，让她在选民中受欢迎。

据分析，要做到这一点，卡马拉-哈里斯有一张牌可以打：她对热点问题的承诺，如堕胎。"确实是这个社会问题决定了她今天的副总统身份作用。正是这种不懈的斗争，使妇女重新获得这一权利或不失去这一权利。在这个问题上，贺锦丽比拜登更有发言权，因为拜登信奉天主教，是个男人。贺锦丽要抓住了这个主题在媒体和政治上的存在。

在任何情况下，拜登在可能的第二任期结束时将是86岁，他将不能再走下去了。如果尊重传统，那么接替他成为候选人的应该是贺锦丽。从尼克松等人看，经常被证实的是：副总统最终会接替总统现任者。

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