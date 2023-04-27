苏丹武装冲突持续 布林肯不放弃外交努力

政治

非洲 – 美国国务卿布林肯27日表示，脆弱的停火协议即将结束，美国正在与苏丹交战两位将军打交道，希望延长停火协议。布林肯在记者招待会上表示，我们正在积极努力使得停火能够延长。

广告 继续浏览后续

布林肯补充说， “我们实现了 72 小时停火，这与所有停火一样并不完美，但仍然减少了暴力。显然为苏丹人民创造了更好的条件。”

27日，苏丹的暴力事件达到了一个新的水平，在军队和准军事部队之间的冲突已经造成数百人死亡的第十三天，达尔富尔遭到破坏，抢劫事件不断，喀土穆遭到猛烈轰炸。

苏丹陆军总司令部表示，主权委员会主席、陆军司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉同意“伊加特”组织提出的将苏丹停火再延长72小时的倡议，与此同时，南苏丹总统萨尔瓦·基尔·马亚尔迪特则提出了布尔汉与快速支援指挥官穆罕默德·哈姆丹·达加洛进行对话的提议。

苏丹军方官方发言人表示，东非政府间发展组织（伊加特）提出的一项倡议，将目前的休战时间延长至72小时，第四次停火周四深夜结束。

据军方官方发言人称，布尔汉原则上同意从武装部队和快速支援部队派遣一名代表前往南苏丹首都朱巴，就伊加特倡议细节进行谈判。

在此背景下，南苏丹外交部长告诉半岛电视台说，南苏丹总统萨尔瓦·基尔·马亚尔迪特向苏丹军队指挥官布尔汉与快速支援部队指挥官赫梅蒂提出了在苏丹境内外进行对话的建议。

外长补充说，布尔汉与赫梅蒂不接受对话，无论是在苏丹境内还是境外，至少目前是这样，他并补充说，由于目前的情况，两人之间目前无法进行直接对话，他指的是冲突双方。

南苏丹外交部长表示，萨尔瓦·基尔·马亚尔迪特的提议要求冲突双方派出代表，以打破军队与快速支援部队之间于4月中旬开始的停火协议。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅