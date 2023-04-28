联合国敦促美国不要集体驱逐海地移民和难民

移民

美洲 – 海地的帮派冲突正在变得日益暴力和频繁，因为这些帮派试图通过针对生活在竞争对手控制地区的民众来扩大对首都和其他地区的领土控制。美国从今年1月-3月驱逐了36000海地移民和难民。

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联合国表示，鉴于海地的政局，暂时中止驱逐有家难回的人。今年3月1日新任命的联合国秘书长海地事务特别代表萨尔瓦多（Maria Isabel Salvador）今天首次向安理会通报情况时表示，海地迅速恶化的安全局势要求国际社会继续予以关注并采取行动。

萨尔瓦多指出，在海地首都太子港和城外以前被认为相对安全的地区，帮派暴力正在以惊人的速度扩大，犯罪和侵犯人权行为激增，当地警察力量无法应对这一局面。

与此同时，海地近一半的人口，即520万人需要人道主义援助；尤其是当前霍乱疫情持续，自去年10月以来已出现近四万例疑似病例。

立即行动

萨尔瓦多警告说，在解决海地“前所未有的不安全形势”方面，任何拖延都可能导致局势蔓延。

她强调：“时间至关重要，海地人民需要得到你们的紧急行动。如果得不到支持，人们每天都在为应对暴力、政治、社会和经济危机而苦苦挣扎，这种恶性循环将继续下去。”

自本月上任以来，萨尔瓦多在第一周就会见了海地民间社会代表，特别是妇女团体、国家当局和政府高级官员。

她说：“在我最初的交流和互动中，我观察到，海地人民参与对话以恢复该国民主机构的道路已经制定。然而，人们普遍认为，如果不有效解决严重的不安全问题，就很难向前迈进。”

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