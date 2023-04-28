阿拉伯世界也出了一个太空行走宇航员

美国/阿联酋/国际空间站

2023年3月1日，阿联酋宇航员Sultan al-Neyadi在美国肯尼迪航天中心乘坐SpaceX火箭飞往国际空间站。4月28日星期五，国际空间站的宇航员将进行一次不同寻常的太空行走。因为Sultan al-Neyadi将出舱，写下第一次，一位阿拉伯宇航员穿上宇航服进入太空作探险。Sultan al-Neyadi在空间站的任务共持续6个月。

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据本台报道称，围绕国际空间站的第262次太空行走，却是第一次有阿拉伯宇航员参加。阿联酋的苏尔坦-内亚迪于本周五创造历史。在美国人斯蒂芬-杰拉德-鲍文的陪同下，Sultan al-Neyadi的任务将是对空间站的结构进行例行维修。

阿拉伯联合酋长国也成为第十个参加这一太空行动的国家。

这次太空行走需要大量的准备和训练。许多星期以来，宇航员在休斯敦的一个游泳池中对空间站的一个复制品进行了研究。这些准备工作今天会得到很好的利用，但任务将很重，而且看起来很复杂。

Sultan al-Neyadi以及另一名宇航员这次出舱的目的有两个：有必要对该空间站的无线电装置检修，使装置能够与地面更好通信，并为将来安装新的太阳能电池板做准备。

Sultan al-Neyadi和他的美国同事Stephen Bowen将在真空的太空中度过六个半小时，他被包裹在重达几百公斤的太空衣服中，他们会以地球为背景。身体上的挑战是极端的。从太空漫步回来的宇航员均会失去几公斤的重量，并需要几天时间才能恢复。

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