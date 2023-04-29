台湾南美洲仅存友邦━巴拉圭大选倒计时 转向中国否受关注

巴拉圭大选与台湾

巴拉圭总统大选星期天30日登场，执政近75年的红党候选人培尼亚（Santiago Pena）与主要反对派、新巴拉圭政党联盟的阿莱格雷（Efrain Alegre）展开激烈对决。巴拉圭是台湾在南美洲的唯一友邦，此前，据当地民调显示，主张重新评估与台湾的外交关系的阿莱格雷，目前微幅领先。

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法新社报道说，同为社会保守派的右翼经济学家以及左翼律师，将于30日在巴拉圭总统大选中对决，这将是该国多年来最激烈拉锯的一次选战。

44岁的经济学家培尼亚（Santiago Pena）将代表保守派执政党红党（Colorado Party）参选，红党在过去3/4个世纪把持巴拉圭政坛，如今他将面临来自60岁政治老将阿莱格雷（Efrain Alegre）的严峻挑战，他率领的中左翼在野联盟目前以些微优势领先。

阿莱格雷年轻时就开始从政，他受过律师培训并担任约15年国会议员，10多年前还担任过公共工程部长，那是红党唯一没有胜选的4年任期。

根据民调机构AtlasIntel做的调查，阿莱格雷目前支持度34.3%，微幅领先培尼亚的32.8%，巴拉圭大选这次共有13名总统候选人。

如果阿莱格雷当选，他宣称要重新评估巴拉圭与台湾长期的外交关系。此外，他也高喊反对贪污，经常将矛头指向执政党，指责执政党“和有组织的犯罪活动、洗钱活动有关”。

中央社报道说，华盛顿智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）28日举行线上研讨会，邀请巴拉圭前官员与多位美国研究拉丁美洲的学者，探讨巴拉圭大选对美国、中国、台湾在拉美及加勒比海地区的影响。

曾担任巴拉圭财政部、产业及商务部首席顾问的马西（Fernando Masi）坦言，过去10年来，巴国面临人民生活质量下降、财政经费不足及严重贪腐等3大问题，但台湾对巴拉圭没有外国直接投资（FDI），只每年援赠公共建设资金，且金额仅具“象征意义”，无法对巴国经济带来实际影响。

不过，美国陆军战争大学（U.S. Army War College）战略研究所拉美研究教授艾里斯（Evan Ellis）呼吁巴拉圭，应以尼加拉瓜、哥斯达黎加、萨尔瓦多、巴拿马等投抱中国的台湾前邦交国经验为戒。

与此同时，美国之音也援引马西的话报道说，无论是执政的红党或是反对派候选人当选，巴拉圭迟早都会与北京建交，因为巴拉圭需要中国的市场和资金。报道又称，有学者在前述研讨会上说，中国领导人习近平追求的是让台湾失去南美洲最后一个邦交国所代表的巨大象征意义。换言之，在政治方面，减少台湾邦交国数量，能强化世上只有一个中国的论述；在经济层面，少了巴拉圭阻碍，可能促成中国与南美洲「南方共同市场」（Mercosur）的4个成员国谈成贸易协议。该市场的其他3个成员是巴西、阿根廷与乌拉圭。

另一方面，台湾政府正在密切注意巴拉圭选举。据外交部官员表示，巴拉圭是台湾坚定支持的伙伴，希望巴拉圭珍惜与台湾的关系，不要轻信中国的虚假承诺。

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