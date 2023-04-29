美国共和党下届总统候选人初选拉开序幕

党内初选

美洲 – 前美国驻联合国大使黑莉( Nikki Haley)为寻求共和党提名三天来已经举行三次竞选演讲。第三次演讲地是新罕布什尔州（State of New Hampshire）不到两万人的小城市拉科尼亚（Laconia）。作为印度裔的党内初选者敢于来到一个白人占96.79%的小州是需要一番勇气的。

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黑莉幽默地告诉记者，别人总是轻视她，这反倒给她不断努力的决心。根据Morning Consult 于 4 月中旬发布的一项民意调查显示，黑莉的支持率约为 4%，这比和庞然大物特朗普来竞争，十分不成比例。

名为埃里卡(Erica)的27岁军人告诉法新社记者，应该让年轻人有更多的机会参加总统竞选。他人权，黑莉有击败特朗普的希望，特别是特朗普因“封口费”事件遭刑事起诉更让部分支持他的选民感到有些失望。

但也有一些铁杆支持特朗普的选民。一个名为桑德拉( Sandra)的女秘书用嘲讽的口吻告诉法国记者，我们用不着戴有色眼镜去看黑莉。您觉得她有治理国家的能力吗？一名年长75岁的马克 (Sara Mack)口吻比较缓和。他告诉法国记者，黑莉有国际关系的经验。他还预测说，黑莉参加初选的最终目的是在特朗普再次胜选后，能够当他的副手。但马克还是更加看好特朗普。他表示，黑莉有能力和伊朗、朝鲜、中国这种体制打交道吗？更毫无疑问，特朗普是有经验的国家领导人。

汽车销售员布伦丹(Brendan Florio)告诉法国记者，谁和特朗普争夺都是不容易的一件事情。

很可能参加共和党党内初选的候选人将会有前任阿肯色州州长阿萨•哈钦森(Asa Hutchinson)、共和党参议员蒂姆·斯科特（Tim Scott）、共和党籍总统候选人维韦克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、商人佩里·约翰逊（Perry Johnson）。

令据美国全国广播公司4月27日报道，四名消息人士透露，美国佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯准备最早在5月中旬宣布参加2024年总统竞选。德桑蒂斯恐怕是特朗普真正的竞争对手。

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