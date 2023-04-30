华盛顿社交盛宴拜登笑呵呵听“法国人怒吼不愿工作到64岁但美国一个80岁老人请求让他再工作4年”幽默段子

美国/拜登

传统的白宫记者晚宴于2023年4月29日星期六在华盛顿一家希尔顿大酒店举行。这是一个让现总统拜登向记者致敬并许诺捍卫新闻自由原则的机会。特朗普抵制与新冠病毒疫情曾让这个社交宴会几年停办。宴会通常以搞笑闻名，今年被搞笑对象之一是拜登本人。

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据本台报道称，拜登在记者晚宴上被拿他的年龄开玩笑。

据本台驻纽约记者卢布纳-阿纳基报道，在这个通常以幽默为特点的晚宴上，拜登特意却以 "非常严肃 "的问题开始他的演讲。拜登特别提到了仍被关押在俄罗斯的《华尔街日报》记者埃文-格什科维奇的命运，以及所有被关押在国外的美国人。"他说：“我向你们保证，我正在尽我所能把他们带回家。” 来宾中包括篮球运动员布兰妮-格里纳，她是两届奥运会金牌得主，也是美国LGBT+社区的人物。她在俄罗斯被拘留十个月后，于2022年底获释，她发誓要为世界各地被非法拘禁的其他人而发声。

在数百名记者面前，这位正在竞选连任的美国总统也重复了他的主要竞选信息之一：捍卫民主。拜登罕见批评自媒体充满谎言。拜登说，“一种毒药正流经我们的民主，甚至流进极端媒体。真相正在被谎言所淹没。而谎言被当作真理呈现。”

拜登也作幽默打趣。他对他的共和党对手特朗普、罗恩-德桑蒂斯、马乔里-泰勒-格林或鲁珀特-默多克进行了一番嘲讽："你可能认为我不喜欢鲁珀特-默多克。我没有。我怎么可能不喜欢一个说我看起来像29岁的英国流行歌手哈里-斯泰尔斯的人呢？"

拜登还带着自嘲的口吻，谈到了自己的年龄问题："我明白我的年龄是一个问题。每个人都在考虑并说这个问题。我说的所有人当然是指《纽约时报》。他们说我老了......可我说我有经验。他们说我老了，可我说我很有智慧。"

拜登的年龄也成为他所特邀嘉宾，喜剧演员罗伊-伍德小的笑话谈资，他是《每日秀》的喜剧演员。他拿法国反对养老金改革的抗议活动开涮拜登，说："法国人造反是因为他们不想工作到64岁。可是在美国，我们有一个80岁的老人请求我们再让他工作四年。" 他的打趣，也引起了就坐一米左右开外的拜登笑呵呵。喜剧演员还学着拜登的话说，“让我再工作不是一个竞选口号，而是一个恳求。"

就年龄幽默，拜登机智讽刺一回，他对媒体说他的年纪回应说，"他们说我不再年轻了，连那个唐-莱蒙也不会说我是个初出茅庐的人。"拜登幽默所指是有线电视新闻网主播唐-莱蒙最近被这家电视台解雇，因为他说51岁的共和党总统候选人尼基-海利 "不再年轻，早已不是初出茅庐"，引起了争议。

据法新社说，昨天晚上的社交宴会活动挤满了人，有2600位来宾，包括拜登和他的副总统卡马拉-哈里斯。总统与副总统出席也因此恢复了特朗普曾经抵制的传统。

在晚宴之前，拜登首先会见了在俄罗斯被监禁的美国华尔街日报记者埃文-格什科维奇的家人。"拜登说：”请相信我，我们每天都在努力争取他早日获释。“

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