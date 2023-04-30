巴拉圭大选赢家是谁 让台湾摒息

巴拉圭/台湾

巴拉圭人今天开始投票，这可能是执政的保守派科罗拉多党十多年来面临的最大选举挑战。巴拉圭与台湾的长期外交关系可能因选举结果而受到威胁。

广告 继续浏览后续

巴拉圭大选将该国与台湾关系处于危险之中。巴拉圭总统候选人对与台湾外交关系立场对立。

路透社消息说，投票站于上午 7 点（格林威治标准时间 1100 点）开放，预计 44 岁的经济学家科罗拉多党总统候选人圣地亚哥佩纳和 60 岁的政治老将Efrain Alegre将展开一场势均力敌的较量。在野的广泛中左翼联盟并承诺改革外交政策。

除了单轮胜者通吃的总统竞选，选民还在这个人口不足 700 万的国家选举国会议员和州长。第一批结果预计在当地晚上 7 点左右（格林威治标准时间 2300）公布。

自 1950 年代以来，科罗拉多党一直主导着这个内陆南美国家的政治，但它的受欢迎程度受到经济放缓和贪污指控的打击。

经济、腐败指控和候选人对台湾的看法一直主导着巴拉圭选举的竞选。巴拉圭是与台湾保持正式外交关系的仅有的 13 个国家之一。

阿莱格里批评了与台湾关系，这使得向全球主要买家中国出售大豆和牛肉变得困难，他并表示巴拉圭以农业为主导的经济并没有从台北获得足够的回报。

但佩纳表示，如果当选他将与台湾保持外交关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅