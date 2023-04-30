美国籍抓涉中国秘密派出所案人推动外国代理人法律

美国/外国代理人/秘密派出所

美国日前对两名涉嫌在纽约经营中国“秘密警察局”的人提出指控，被指标志着一项具有百年历史的法律又被广泛使用的最新案例，以遏制外国代理人在美国的活动。

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据路透社认为，针对中国秘密“派出所”案，显示美国加大对外国代理人法律的使用。

外国代理人法律第 951 条是作为 1917 年《反间谍法》的一部分，部分是为了打击对第一次世界大战征兵的抵抗，并规定在外国政府的指示或控制下任何在美国开展业务而未通知检察官是非法的。

美国司法部去年指控至少 25 人违反或共谋违反该法律。根据路透社对司法部声明和法庭记录的审查，这是至少自 2003 年以来的最高数字。自今年年初以来，检察官又至少指控了九人。

因为对俄罗斯、中国和其他国家影响美国大选和恐吓美国领土上的政治对手的努力感到震惊，美国政府已将涉嫌间谍、非法游说和骚扰的案件列为优先事项。

在纽约案中，陆建旺和陈金平被指控代表中国公安部工作。他们被控共谋违反该法第 951 条。路透社说，中国政府否认在海外设有警察局，但表示在中国境外有志愿者运营的中心，可以帮助中国公民更新证件并提供其他服务。

外国代理人案件数量创纪录“表明，外国代理人在美国的问题是国家安全的优先事项，美国司法部和联邦调查局正在投入大量时间和资源来查明和起诉这些案件。” 美国据司法部一位官员称，负责执行外国代理人法律的部门在过去五年中增加到五名律师和五名分析师，以及一名专职的 FBI 雇员和支持人员。

在回答路透社的提问时，提起纽约指控的布鲁克林美国检察官布赖恩·皮斯 (Breon Peace) 表示，司法部一直在对所谓的跨国镇压行动“敲响警钟”。他补充说，他的办公室使用外国代理人法规和其他工具来对抗这种趋势。

据路透社说，涉案的卢和陈至此还没有认罪。

虽然曾经主要用于打击传统的间谍活动，但近年来提起的 951 条款案件针对的是“影响力行动”和骚扰美国持不同政见者。

第 951 条和相关法律《外国代理人登记法》的执法力度大增，开始是为了回应俄罗斯涉嫌干涉 2016 年总统大选。2022年大部分案件涉及代表中国行事的人的“跨国打压”。

尽管案件激增，但该法规最近的应用很少在审判中得到检验，因为许多案件以认罪告终或由于被告人在海外而仍未结案。专家说，法律要求证明被告打算按照另一个国家的指示行事，这可能很困难。

据该报道，美国司法部最近在 951 条款案件中遇到了一些挫折。今年早些时候，布鲁克林的联邦检察官撤销了对 2020 年因涉嫌充当中国特工而被捕的一名纽约市警察的指控。而去年 11 月，前特朗普筹款人汤姆巴拉克因担任阿拉伯联合酋长国代理人而被无罪释放。

该报道引述Perkins Coie 律师事务所的大卫·亚伦 (David Aaron) 表示，根据第 951 条指控的大部分活动，可能已经在美国持续了几十年。

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