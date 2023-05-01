巴拉圭总统大选 承诺维持台湾邦交的候选人胜出

巴拉圭/政治

南美洲国家巴拉圭保守派红党候选人，经济学家圣地亚哥·培尼亚在周日总统选举中战胜了主要的中左翼对手当选。由于巴拉圭是台湾在南美洲唯一的邦交国，巴拉圭的这次选举结果影响着与台湾的关系，因此受到特别关注。

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巴拉圭总统大选为一轮投票制，根据98%的计票结果，培尼亚得票率超过42%，远朝对手阿雷格里的27.5%，选举法庭宣布培尼亚获胜。法新社报道，44岁的培尼亚是前国际货币基金组织官员，曾任总统霍拉西奥-卡尔特斯（Horacio Cartes）（2013-2018）的财政部长，卡尔特斯曾因腐败被美国起诉，并禁止他进入美国或在美国交易，尽管美国历来是亚松森的坚定盟友。

在选举结果正式公布前不久，培尼亚宣布了他的胜利，并向巴拉圭人承诺 "摒弃使我们陷入困境的宿命论。我们是我们命运的主人，是我们未来的主人"。他在周日晚上承诺，在农业出口国巴拉圭，贫穷将是他任期内的一个挑战，巴拉圭在拉美有着令人羡慕的繁荣，预计2023年增长4.5%，但却存在着明显的不平等现象，24.7%的人口是穷人。培尼亚承诺创造50万个就业机会，并改善处于困境的公共卫生服务。

在非政府组织 "透明国际 "的腐败感知指数中，巴拉圭在180个国家中排名第137位，腐败问题对这个国家的选举产生了影响。腐败的阴影将继续伴随着这位年轻的总统。培尼亚不得不为自己辩护，以避免与他的亲密导师和积极支持者--烟草大亨霍拉西奥-卡特斯--有关的污名。

另外，尽管与巴拉圭人的关切相去甚远，但这次选举还将产生两个全球关注的地缘政治影响，

一方面，巴拉圭是台湾现有的13个邦交国之一。由于选前承诺当选后将继续与台湾维持外交关係，培尼亚今天胜选将消除巴拉圭改与中国建交的疑虑。

在竞选过程中，红党候选人面临着向中国开放的压力以及中国对大豆和牛肉的巨大消费需求，巴拉圭的一些商业界人士欢迎与中国的关系缓和，但培尼亚仍誓言要延续巴拉圭与台湾长达数十年的外交关系。培尼亚的对手称若当选将转向中国。

在台湾，总统府发言人林聿禅周一（1日）表示，蔡英文祝贺培尼亚当选 ，期盼两国邦谊持续友好深化。

另一方面，培尼亚还说，他将再次把巴拉圭驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。卡特斯总统在2018年做出了这个决定，但他的继任者在几个月后推翻了这一转移。

报道称，在同时举行的参众两院选举与州长选举上，红党与右翼政党候选人表现同样亮眼，红党在一些州以历史性多数胜过反对派对手。

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