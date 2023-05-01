巴拉圭执政党再赢总统选举，与台邦交关系暂缓危机

巴拉圭总统选举/台湾

巴拉圭4月30日的总统选举投票结果已经揭晓。长期执政的保守红党候选人潘尼亚战胜中左翼联盟候选人艾里格雷。这项选举结果或许意味着巴拉圭与台湾的邦交关系至少目前不会有变。

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虽然保守党因各种贪腐指控而在本次选举中面对严峻挑战，有可能失去近70年独揽政权的地位，但这次选举尤其吸引台海两岸特别关注。台湾在南美洲的邦交国目前只剩下巴拉圭。而挑战执政党的中左翼候选人艾里格雷曾提出应当重新审视与台湾保持邦交关系和忽略北京的必要性。

自台湾民进党领导人蔡英文2016年当选总统以来，北京方面不断强化外交封堵，令台湾接连失去9个邦交国。台湾逐渐进入新的总统选举争夺状态之际，北京是否会再次以外交施压，向台湾选民传达某种信息引人关注。

台湾为数不多的邦交国成为台北与北京外交角力的场所。而这些少数承认台湾主权独立的国家也会不失时机地提高要价。几个月前，英国«金融时报»就曾报道，巴拉圭总统曾在访美行程中，呼吁台湾投资巴拉圭10亿美元，以便让巴拉圭人民感受到与台湾维持邦交关系的好处。台湾方面后来也证实了这项援助要求。

本次总统选举中，中左翼候选人艾里格雷曾表示，若当选，他会转向与北京建交，以便获得更大的经济利益。不过，总统大选开始之前，卸任总统马里奥·贝尼特兹2月16日再访台湾，称赞台湾为亚洲民主灯塔，肯定两国的伙伴关系。新当选总统潘尼亚大选前也表示，他会继续维持与台湾近70年来的友谊。

不过，台湾民进党立委万定宇5月1日在民进党立法院党团记者会上提醒指出，“毕竟与台湾断交转向中国已经在巴拉圭水引起讨论，也有相当支持，中国必然会找到裂缝扩大影响，台湾外交没有放心的本钱。“

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