美国参议院推出遏制中国影响五点计划

美国/中国

2023年5月3日，，美国参议院多数党领袖查克-舒默(民主党) 宣布，他将在国会山公布一项新的立法方案，以遏制中国在全球的影响。

美国国会参议院多数党5月3日宣布将起草一份两党共同法案，提议在五个方面抵制中国在全球的影响，参议院周三还通过了谴责北京破坏香港民主的法案。

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美国参议院多数党民主党领袖舒濹（Chuck Schumer）五月三日宣布，将与共和党共同起草一项新的两党法案，计划在5个方面对抗中共。限制中共获得尖端技术；限制美国的对华投资；提高美国在关键技术上的国内投资；针对中共“一带一路”全球基础设施倡议出台对策；阻止中共挑起与台湾或该地区其他盟友的冲突。

舒默对参议院表示：中国政府极尽全力寻求在21世纪占全球主导地位，倘若美国人安于现状，倘若美国被中国共产党击败，这将给全球的民主国家带来严重后果。

舒默周三并未透露该计划的细节，只是表示该计划倡议将以参议院外交关系委员会的提案（来自共和党和民主党）为基础。去年，该小组批准在四年内为台湾的国防提供45亿美元。

参议院民主与共和两党的议员将在在未来几个月共同合作，起草并且通过新法案。

此外，美国参议院外交委员会周三通过一项“谴责北京破坏香港民主和法治的决议”，支持香港人民争取行使基本权利和自由的斗争，敦促美国政府利用一切工具应对中共在香港港的行动。

外委会主席罗伯特·曼南德兹称，面对北京的镇压，美国不能沉默，我们致力于与香港人站在一起。

美国参议院周三以56比41的投票结果否决了拜登政府临时取消从东南亚进口的太阳能材料关税的决定，因为据美国商务部去年的一项调查，许多中国出口商经由东南亚国家来规避美国对中国的关税。

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