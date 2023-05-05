美国有债务违约风险 国会警告届时只有莫斯科与北京拍手称快

美国/债务

根据美国财政部报告，美国债务将高达31.381万亿美元，并通知国会启动应非常措施，或提高债务上限或将约期从6月5日延后，以避免债务违约。国会议员警告，如美国议会因分歧而不能达成协议导致违约，只有俄罗斯与中国会幸灾乐祸。

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法新社引述消息报道称，美国官员警告，中国会乐见美国国会未达共识致债务违约。据美国政府官员的警告，强权对手中国会乐于看到华府未能展延国债上限，致美国陷入债务违约的混乱状况。

白宫管理及预算局（Office of Management and Budget）局长杨恩（Shalanda Young）告诉记者：他们乐见美国系统出现混乱，喜欢见到我们无法从事基本工作。

法新社称，如何授权政府筹措更多债款，或者让美国面临破天荒的债务违约，想要对此达成一致共议，国会共和党和总统拜登所属民主党议员已没多少时间了。

美债违约可能引发美国和世界严重经济动荡。

白宫管理及预算局杨恩说，这至少是这世界的一个考验。试问是民主制度仍然有效，还是中国的方法有效？

稍早，美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）也警告，中国和俄罗斯想煽动让大家以为美国运作失调。海恩斯告诉联邦参议院军事委员会：美债违约几乎一定会促使全球对于美元价值、美国机构和领导阶层产生不确定性。

据法新社说，拜登政府和共和党议会反对派在公共债务上限问题上陷入拉锯战，随着时间的推移，美国可能出现违约，这可能从6月1日就开始。

美国国会必须定期投票以提高债务上限。总统拜登正要求共和党人无条件地这样做，但反对派要求削减公共开支作为交换。

白宫已于本周三公布了美国公共债务违约（以前从未发生过）的一个非常阴暗的情景，预测股市将下跌45%，出现历史性的经济衰退，失业率将激增。

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