拜登再呼吁加强枪支管制

枪支管理

美洲 – 德州购物中心枪击案致8人死亡之后，美国总统拜登再次呼吁国会法令禁止突击步枪。拜登在一份声明中表示， “我再次呼吁国会通过一项禁止突击步枪和大容量弹匣的法律。对有犯罪记录和精神病背景的人展开调查，终结武器制造商们的豁免权。拜登还表示，他会立即签署枪支管控法案。

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拜登还表示，我们需要采取更多的行动，再快一些，挽救更多的生命。拜登说，太多的家庭坐下来聚在一起的时候发现空椅子多了。共和党提及枪支暴力总会耸耸肩。当悲剧发生后，发推表达追念和祈祷是不够的。

5月6日，美国德克萨斯州达拉斯地区一家购物中心发生枪击案，造成8人死亡，7人受伤，其中3人伤势严重。枪手被一名正好在附近的警察开枪打死。

当局没有立即提供伤亡者的详细信息，但有目击者说其中有儿童。一些人说，他们还看到一名警察和一名商场保安倒在地上失去知觉。

这起枪击案是美国最新的一起枪支暴力事件。枪击让数百名购物者慌乱逃离。

艾伦市警方在脸书上发帖称，9名受害者已被送往医院。达拉斯地区的医院系统Medical City Healthcare在一份书面声明中表示，正在医治8名年龄在5岁至61岁之间的患者。

网上流传的行车记录仪视频显示，枪手走出商场外的一辆车，立即向人行道上的人开枪。当录制这一视频的车辆驶离的当下，可以听到三十多声枪响。

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