美国得州发生枪击案：9死8伤

美国/枪击案

美国得克萨斯州警方报告，星期六一名枪手在达拉斯北部一个繁忙的购物中心开枪打死 8 人，至少打伤 7 人。稍后法新社消息称9人丧生，包括枪手本人。枪击案肇事者是被商场内执勤巡经的警员击毙。

广告 继续浏览后续

据路透社引述达拉斯市警察局长布赖恩哈维在新闻发布会上说，枪手在得克萨斯州艾伦市的艾伦名品折扣购物中心外开始开枪后被一名警察击毙，当局称他们认为枪手是单独行动，枪击动机尚不清楚。艾伦消防局局长乔恩博伊德在同一场新闻发布会上说，他的部门至少将 9 名枪伤受害者送往地区医院。

博伊德在周六晚上的第二次新闻发布会上说，其中两人在医院死亡。其中三名受害者情况危急，另外四人情况稳定。在该地区经营 16 家医院的 Medical City Healthcare 在一份声明中表示，其创伤中心正在治疗 8 名伤者，年龄从 5 岁到 61 岁不等。

另外，附近城市得克萨斯州弗里斯科市的警方表示，他们在收到有关枪击事件的报告后于周六晚间疏散了 Stonebriar 购物中心。目前尚不清楚是否真的发生了枪击事件。

一位身份不明的目击者告诉当地的 ABC 附属 WFAA 电视台，枪手“走在人行道上开枪”，而且“他大部分时间都在随意到处开枪”。

在商场外的人行道上可以看到血迹。

根据枪支暴力档案，大规模枪击事件在美国已司空见惯。该非营利组织将大规模枪击事件定义为任何四人或四人以上受伤或死亡的事件，不包括枪手。

法新社的消息说，美国得州达拉斯（Dallas）郊区艾伦（Allen）有关当局表示，一名持枪歹徒6日当天在当地一间畅货中心大开杀戒，造成9人死亡，另外7人受伤，枪手随后遭警方击毙。

艾伦消防队长包伊德（Jonathan Boyd）说：我们在现场发现7名死者，9人送医…其中2人不治。

艾伦市警察局首长哈维（Brian Harvey）在记者会上表示，枪手在艾伦名品畅货中心（Allen Premium Outlets）开枪，之后被警察击毙。当局认为枪手是单独犯案。但CNN消息称嫌疑人身穿战术装备。

得州州长艾波特（Greg Abbott）表示这场大规模枪击事件是一场“无法用言语形容的悲剧”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅