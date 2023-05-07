美国得州车辆冲撞公交车站候车人群 致7死6伤

移民

美洲 – 美国南部得克萨斯州边境城市布朗斯维尔警方7日说，一辆汽车当地时间8点30分冲入正在该市一个公交车站候车的人群，造成7人死亡、至少6人受伤。司机已被捕。

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候车站离当地一个移民、无身份者庇护所不远。

美联社报导，布朗斯维尔（Brownsville）警方调查员桑多华（Martin Sandoval）表示，这起事件当地时间上午8时30分左右发生在这个边境城巿一座移民庇护所附近的公共汽车站牌下。

庇护所主任马多纳多（Victor Maldonado）表示，位在庇护所对面的公共汽车停靠站没有标示、没摆长凳，等车民众沿着路边席地而坐。他表示，大部分受害者为委内瑞拉籍男性。

马多纳多说，经检视庇护所7日上午的监视器画面，一辆捷豹路虎（Jaguar Land Rover）休旅车从约100英尺远处闯红灯，压过坐在汽车站牌下的人。

这间庇护所是布朗斯维尔巿唯一提供过夜的庇护所，管理从联邦拘留获释的数以千计移民。

尽管庇护所只能够收容250人，马多纳多表示，最近两个月以来，他们每天接收250到380人，不过其中许多人都在抵达当天离去。

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