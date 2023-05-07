美拟比照乌克兰动用总统拨款权快速提供台湾五亿美元军备

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彭博信息五日报导，拜登政府正准备动用「总统拨款权」，提供台湾五亿美元规模的军备，但目前还不清楚这批军备的具体内容。总统拨款权正是美方加速军援乌克兰37次的紧急授权依据，对台湾则是第一次。台湾国防部表示，对于友邦或盟国的相关协助，乐观其成。

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台湾国防部指出，「总统拨款权」是美国国防授权法案「强化台湾韧性法案」之一，主要内容是提供美军的库存武器，以弥补军售延迟交运的防卫缺口。

美国国会是在去年授权五角大厦可动用十亿美元规模的军备，做为台湾的安全协助，以支持台湾的自我防卫。这是首次传出拜登政府准备实际动用这项授权，提供台湾军备。

对于这项消息，台湾总统府没有回应；行政院长陈建仁则说，面对威权的扩张，一定要备战才能止战，要能战才能避战。维持国家的自卫能力相当重要，才能避免威权的并吞与侵略。

美国的「总统拨款权」允许总统在紧急情况下，无须国会批准便可从美军现有库存提取武器或装备，交付台湾，这会加快安全援助。因为可让美国政府避开委托及制造武器的漫长程序，而美方过去从来没有动用过总统拨款权，将武器交给台湾。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云说，随着印太地区局势改变，中共军事扩张，让盟友备受威胁，美方已将台湾列为非北约主要盟国，因此强化对台军事援助，将可提高防卫能力与区域安全。

至于美国可能提供台湾的军援品项，苏紫云举例，五亿美元约可购买三千枚标枪飞弹或六千枚刺针飞弹，或是五百枚鱼叉反舰飞弹，或一百廿枚爱国者三型飞弹，预计会以精准弹药为主，但可能采取「混合套餐」，不会只有单一的项目。

他认为，这次军援应该会以不对称战力为主，中共战机数量多，台湾应该多囤一些飞弹数量，用飞弹补强战机数量不足的问题，可以提高局部高空与海上的防卫强度。

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