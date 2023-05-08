秘鲁金矿火灾造成至少二十七人死亡

秘鲁/金矿火灾

秘鲁南部阿雷基帕地区的一个金矿周六在地表下100米处发生了火灾，大火引起矿下爆炸，警方直到周日才确认受害者的人数。据秘鲁检察官在N电视台说：我们掌握的信息是，有27人死在矿井里。

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关于金矿火灾，警方和检察官说，名为La Esperanza矿的一条井下通道发生火灾的原因被认为是电线短路，该矿位于阿雷基帕地区偏远地区的孔德苏约斯省。

警方在一份报告中说，"我们设法进入矿区开展寻找尸体行动"，"现已找到了12具尸体"。受害者的家人前往最近的警察局，试图获得有关正在进行的行动的信息。

据本台报道称，秘鲁总统迪纳-博卢瓦特在一条推特上表示哀悼。"据总统府写道："内政部和国防部从这场悲剧开始就一直在努力救援和寻找尸体。

亚纳基瓦市市长詹姆斯-卡斯基诺则告诉国家新闻机构Andina，大多数工人死于窒息和烧伤。他说，短路是由一些井下岩石的坍塌造成的。

采矿业是秘鲁经济的一个主要支柱，占国内生产总值的8.3%。据官方统计，秘鲁是世界第二大铜、银和锌生产国，也是拉丁美洲最大的金、锌、铅、锡和钼生产国。

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