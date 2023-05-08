美国债务违约阴影：拜登明天见共和党党魁讨价还价

美国/债务违约

美国民主党人总统拜登定于周二会见反对派共和党领导人，试图就债务上限问题达成协议。民主党人和共和党人在这个问题上至此完全没有共识。政府正在警告这种僵局导致债务违约的后果。

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就债务上限，拜登将与共和党领导人会面，试图找到一个协议。据本台驻纽约记者卢布纳-阿纳基报道，距离拜登总统和共和党国会领导人的会晤只有不多时间，民主党人曾在本周末展开密集的沟通活动。

率先行动的是财政部长珍妮特-耶伦。她应邀参加了美国广播公司的新闻节目，她警告国家离违约只有几周时间。

据耶伦称，"我们将耗尽现金，除非国会提高债务上限，否则我们无法支付账单的那一天就会到来。如果国会不做任何事情，将对金融市场产生冲击影响。"

耶伦还警告说，这样的危机会对依赖社会保障福利的数百万美国人的日常生活也产生影响。

到目前为止，共和党人一直拒绝提高美国公共债务的上限，美国的债务是世界上最高的债务。共和党要求严厉的预算削减。但这种主张被民主党人描述为敲诈。

据耶伦说：谈判不应该用枪指着美国人民的头进行。

拜登则明确表示，提高债务上限的必要性是不可谈判的，但他准备讨论政府开支。

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