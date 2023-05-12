加拿大外国代理人登记法案将在今年晚些时候提交审议

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据加拿大广播公司（CBC）5月11日报导证实，加拿大联邦政府将着手建立外国代理人登记机制，以帮助防止中国和其他国家干涉加拿大事务。报导指，正如蒙特利尔法语《新闻报》率先报道的那样，据政府的一个消息来源，加拿大将在今年夏天提交相关法案，如果司法部来不及起草立法，则将在秋季提交。

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报导指，加拿大联邦政府在3月份开始有关公众咨询，于5月9日结束咨询。该咨询结果表明加拿大公众广泛支持设立外国代理人登记制的倡议。该政府消息人士表示，“采取行动有一定的紧迫性”， 这将“保护加拿大人和我们的民主。”

最近几周，加拿大保守党籍议员庄文浩事件也使得人们对设立外国代理人登记机制有更强的紧迫感。执政的加拿大自由党受到了严格的议会反对党团及舆论压力，因为有媒体报道称，政府高层在被警告中国试图干预过去两次加拿大联邦选举时没有采取行动。

本周，在新民主党、魁北克党团和绿党议员的支持下，一项不具约束力的保守党动议得到通过，该动议要求驱逐在加拿大参与外国干涉的外交官，进行公开调查并建立外国代理人登记机制。

目前，澳大利亚和美国都有《外国影响力透明度法》或《外国代理人登记法》，其目的是使这些活动透明化，如有违背，可能会被处以罚款甚至监禁。

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