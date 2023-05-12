RFI原材 / 美国核能

美洲 – 美国想要恢复在本土开采铀矿。作为全球最大的铀消费国，美利坚所需的铀燃料现在几乎全部依赖进口。但拜登政府推动下，这种情况正在发生变化。

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据本台法广（RFI）法文网报道，美国想要在本土重新恢复它的铀开采业。

--美国的供应链政策调整范围含铀矿开采-

本台法广（RFI）常驻华盛顿（Washington）通讯员纪尧姆（Guillaume Naudin）日前发回消息说，在美洲投资，在美洲生产。这是美国拜登政府的工作优先任务之一。这一政策对众多经济领域有效，包括用于发电站的铀矿开采。

RFI Image Archive / RFI Matières Premières : les États-Unis souhaitent relancer leur filière de production d'uranium locale. Ici, la centrale nucléaire de Waynesboro, dans l'État de Georgie, aux États-Unis. (illustration) © AP - John Bazemore / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法语[原材料]专栏（Chronique Matières Premières）近日在报道中提到，美国现在是世界上最大的铀消费国。分布在其境内的65座发电站，现有95个核反应堆。而所需的原材料绝大部分是依赖进口。

--美国积极寻求改变铀燃料完全依赖进口-

美国在四十来年前曾拥有250座铀矿。而今，全国的铀产量仅仅只是勉强过零。开采的成本是主要原因。依赖进口还更加实惠。但这种情况正在发生变化。位于德克萨斯州（Texas）的Mesa铀矿预计将于2024年底开始投产。

RFI Carte Archive / USA : « Investir en Amérique et produire en Amérique », c’est l’une des priorités de l’administration Biden. Ici une carte de l'Etat du Texas. (illustration) Wikimedia Urban/ RFI Carte Archive

犹他州（Utah）的情况也如此。当地正在评估重新启用数年前关闭的一家企业，并要把产量和生产效率翻倍。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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RFI原材/美国计划恢复在本土开采铀矿

ETATS-UNIS _Papier Desk Nicolas 2023.05.12 vendredi midi USA souhaitent relancer leur filière de production d'uranium locale 尼古拉

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