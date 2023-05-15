一位前字节跳动高管指控公司存在非法行为

美国/抖音

中国字节跳动公司的一位前高管正在美国起诉他的前雇主，字节跳动是抖音的母公司，原告指责公司因为他揭发了公司的非法行为而被炒了鱿鱼。法新社指出众多美国议员希望在美国禁用抖音程序。 他们声称，这一流行社交平台允许北京在用户不知情的情况下，收集用户的数据，并影响他们的看法，但抖音一直否认这一点。

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根据 5 月 1 日在旧金山一家法院提起的诉讼，2017 年夏天于银涛（音译）在美国加州受雇进入字节跳动后不久发现，公司正在“窃取”网络竞争对手 Instagram 和 Snapchat 上发表的视频，用于发表在自己的服务器中.

曾担任技术主管的余银涛，当时提醒了他的管理上级，但无济于事，“盗窃知识产权的行为仍在继续，不受阻碍”。而他则在 2018 年 11 月被解雇。

周五，原告向法院提交了一份修正的诉讼，指控字节跳动“充当中国共产党 (CCP) 的宣传工具”。并称，他看到字节跳动突出了“表达对日本仇恨”的内容，并贬低了“表达对香港民主抗议活动支持”的内容。

最重要的是，根据这位前雇员的说法，中共“拥有对公司所有数据永久的最高访问权限，包括存储在美国的数据”。

法新社联系到字节跳动的一位发言人表示，公司打算“大力打击”“这些毫无根据的断言和指控”。发言人还补充说：“余先生在字节跳动工作了不到一年的时间......他负责一款名为 Flipagram 的应用程序，这一应用程序几年前因商业原因被撤下市场”。

原告要求法院实施禁令，迫使被告停止投诉中提到的所作所为，并称计划将未来得到的“大部分“赔偿金捐给亚裔美国人的人权组织。

他的律师Charles Jung上周六对法新社说：“我的客户是公开发言的最高级别字节跳动负责人，他担心美国用户数据的保护、该应用程序的道德行为以及字节跳动员工的福祉

近年来，获取美国用户个人信息的问题一直是美国当局与抖音之间日益紧张的根源，该公司已采取多项措施确保这些数据存储在美国的服务器上。

3月底，在国会的一次听证会上，抖音总裁周受资再次声称北京无法访问它。但几位议员回答说，不相信他。

白宫最近鼓励抖音由一家美国公司收购，以便它能够留在美国。

户个人信息的问题一直是美国当局与抖音之间日益紧张的根源，该公司已采取多项措施确保这些数据存储在美国的服务器上。

3月底，在国会的一次听证会上，抖音总裁周受资再次声称北京无法访问它。但几位议员回答说，不相信他。

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