RFI能源 / 去碳措施

美洲 – 在美国，拜登政府宣布了一个方案，计划要大幅减少二氧化碳的排放。美国国家环境保护局（EPA-Agence de Protection de l’Environnement）表示，未来20年里，这些新规可能具有阻止6亿吨二氧化碳排放的潜力。

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据本台法广（RFI）法文网报道，美国拜登政府已于上周四（2023年05月11日）宣布了一个计划要大幅减少发电站二氧化碳排放的方案。这一方案的文本尤其是针对部分燃煤发电站提出了硬性规定：要求使用一种尚未通用的技术，对二氧化碳进行收集，而不是被排放到大气中。

-- 美国政府的新方案旨在减排二氧化碳-

同一消息指出，在美国，发电占温室气体排放量近四分之一。美国国家环境保护局（EPA-Agence de Protection de l’Environnement）表示，新规定按照发电站的类型和预计关闭的年份而调整。其具有在2042年之前阻止6亿吨二氧化碳排放量的潜力。

-- 美国政府已有相配套的税惠鼓励措施-

为了限制发电站的排放量，当局计划借助一种尚未通用的技术，采集和储存二氧化碳。全球目前仅有35个场所使用这种技术，但拜登政府计划予以发展，并在去年通过一个法案，让使用这种技术的发电站享有税务优惠。

RFI Image Archive / USA : Michael Regan est à la tête de l'Agence américaine de Protection de l'Environnement (EPA) depuis le 11 mars 2021. AP - Chuck Liddy / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网的这一报道最后指出，美国拜登政府的这一方案必将会在化石能源工业领域、发电站运营商和他们的国会盟友中引起抗争。以奥巴马（Barack Obama）在2015年宣布的方案为例，尚未进入实施就已被封。美国最高法院在去年限制了美国国家环境保护局（EPA）的权限。这一方案尚需一段时期的公开辩论才能最终定稿。

（翻译和编辑： RFI 法广电台 尼古拉 ）

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Desk_Nicolas_15.05.2023_nuit _美国拜登政府宣布减碳方案 / USA annonce un plan de réduction des émissions de gaz carbonique

Desk_Nicolas_15.05.2023_nuit_ETATS-UNIS _Papier Desk Nicolas 2023.05.15 lundi soir USA annonce un plan de réduction des émissions de gaz carbonique 尼古拉

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