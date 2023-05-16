美国抗议俄罗斯拘押一名前领事馆雇员

政治

国际 – 5月16日，美国谴责在俄罗斯逮捕了一名前领事馆雇员，该雇员被指控与外国组织进行“秘密合作”，华盛顿对此予以否认。

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俄罗斯公民罗伯特·乔诺夫 (Robert Chonov) 在俄罗斯东南端的海参崴(符拉迪沃斯托克 Vladivostok) 的美国领事馆工作了过25 年多，周一被俄罗斯当局逮捕。

俄方指控他犯有“与外国、国际或外国组织进行秘密合作”，因此他将面临三至八年的监禁。

俄罗斯副外长周二表示：“很明显，敌对国家（...）的一些不可接受的活动正在增加。”通讯社。美国国务院在一份声明中回应说强烈谴责逮捕他，并指 “这些指控完全没有根据，”并强调所有外交使团都需要雇用当地雇员。

美国国务院发言人马修·米勒 (Matthew Miller) 表示，在莫斯科禁止外国外交使团雇用俄罗斯人之后，乔诺夫先生于 2021 年停止在美国驻海参崴领事馆工作。

米勒先生保证，在被捕时，乔诺夫先生在一家为美国驻莫斯科大使馆提供服务的私营公司工作，并“严格遵守俄罗斯法律法规”。美国国务院的另一位发言人韦丹特·帕特尔 (Vedant Patel) 指出，乔诺夫先生是俄罗斯人，美国当局“没有被告知他被捕”，也没有“可能会见他或与他交流”的可能。

这会使得美俄之间紧张的关系雪上加霜。随着乌克兰冲突急剧加剧，华盛顿支持基辅反对莫斯科的力度加强使得莫斯科恼羞成怒。

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