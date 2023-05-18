蒙大拿成美国首签法案封杀TikTok之州 后续执行恐遇困难

美国蒙大拿州长詹福尔特（Greg Gianforte）5月17日率先签署法案，全面禁止政府及一般用户下载和使用TikTok。此法案预计2024年1月1日生效，不过，新法能否顺利执行仍有许多问题，同时也可能面临与TikTok的法律战。

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按法案规定，蒙大拿州境内将不得下载TikTok，这意味著谷歌和苹果等应用商店也不得“非法”提供TikTok。每当有人使用TikTok，不论是“被提供使用这个应用程式的能力”、或是“下载它”，TikTok或应用商店即触法，将面臨每日高达1万美元的罚款。

支持这项法律的人声称，中国政府可透过TikTok取得美国用户个资，并利用这个平台向公众推广亲北京的错误信息或消息。

共和党籍州长詹福尔特强调说，这项法案将进一步推动“我们共有的保护蒙大拿不受中国共产党监视的优先事项。”

据美联社指出，蒙大拿州的新规定，将比近半数州和美国联邦政府已发布的TikTok禁令产生更深远影响。

不过，美联社报道也说并援引网络安全专家表示，除了避免罚款外，没有其他鼓励业者遵守这项法律的因素，且要充分执法极其困难。

此外，美国在技术上很难全面封杀TikTok，因为美国没有像中国那样的防火长城或监控措施，网络服务供货商也不一定会配合。

报道续称，苹果和谷歌尚未表态反对禁令，但科技公会TechNet一名代表指出，应用程序商店目前无法针对不同州设定「地理围篱」，因此不可能只在蒙大拿州封锁民众下载TikTok。TechNet还说，若要这么做，也应该是由TikTok划定区域限制，而不是由应用程序商店服务商来承担。

同在17日，TikTok发言人奥伯维特（Brooke Oberwetter）则发表声明称该法案违宪，“侵犯了蒙大拿州人民的言论自由”。她说：“我们想向蒙大拿州人民保证，他们可以继续使用TikTok来表达自己、谋生、加入社群，因为我们继续努力捍卫蒙大拿州内外用户的权利。”

更早前，今年3月，美国国会的一个委员会曾质询TikTok首席执行官周受资（Shou Zi Chew)，质问他中国政府是否能够获取该平台用户的数据或影响美国人在该平台所能观看的内容。但他否认与中国政府分享过数据，并表示如果中国政府提出这样的要求，该公司也不会照办。

TikTok是中国短视频分享平台抖音的海外版，母公司是字节跳动。TikTok有超过1.5亿美国用户。基于担心中国政府对该平台的潜在影响，目前越来越多的国会议员和州政府官员呼吁在全美范围禁用。

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