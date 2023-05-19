美国路易斯安那州的法语世界

[法语世界]第30集

美洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第30集。本次节目要与听友分享本台法广（RFI）常驻华盛顿记者纪尧姆（Guillaume Naudin）在美国路易斯安那州（Louisiane）采访当地法语圈后发回的一个长篇法语纪实报道主要内容，由尼古拉编译与播报。

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--法语在美国属于一种少数民族的用语-

在美国，法语是一种仅次于英语、西班牙语和（包含中国方言在内的）汉语之后，使用人数第四多的语言。据加拿大魁北克官方组织[美洲的法语圈中心](Centre de la francophonie des Amériques)的介绍，美国现有350万说法语的人，其使用者主要生活在路易斯安那州（Louisiane）的南部，和新英格兰地区（Nouvelle-Angleterre）的北部,尤其是在与加拿大的魁北克省（Québec）和新不伦瑞克省（Nouveau-Brunswick）接壤的美国缅因州（Maine）远北地区。

--美国政坛曾抵制购买法属路易斯安那-

法文资料介绍说，美国的路易斯安那在1682-1762年及1800-1803年间为法国殖民地，直到后来被拿破仑（Napoléon Bonaparte）售予美利坚为止。旧时的法属路易斯安那版图接近215万平方公里，远大于现在面积略超13万5千平方公里的路易斯安那州。这笔土地交易的价格为每英亩3美分（Acre），总金额超过1500万美元。这在当年还遭到美国国内部分政治家的坚决抵制。

RFI Image Archive / francophonie : Dans le sud de la Louisiane, dans le sud du sud des États-Unis, on parle français depuis plus de 300 ans, depuis la fondation de la Nouvelle-Orléans par Jean-Baptiste Le Moyne (1680-1767). Ici, la Nouvelle-Orléans: au balcon, des habitants saluent, verre de vin à la main, le passage du président français. Emmanuel Macron a clos en Louisiane le 2 décembre 2022 sa visite d'Etat aux Etats-Unis. (illustration) AP - Gerald Herbert / RFI Image Archive

如今，路易斯安那的部分地区，仍有人在使用卡真法语（français cadien）。路易斯安那的卡真人（Cajun）是原先居住在北美的法国开荒者阿卡迪亚人的后裔（Acadian）。他们在1755年后移居到路易斯安那。而在美国北方新英格兰地区的北部，有些使用加拿大法语的居民，也是因为该地长久以来一直有来自加拿大的法裔移民。

--美国法裔社区三百年来坚持使用法语-

本台法广（RFI）法语栏目<大报道>（Grand Reportage）在十天前05月09日节目中的描述，在美国南方，路易斯安那州（Louisiane）的南部，生活在当地的法裔美国人社区，自法国探险家（Jean-Baptiste Le Moyne，1680-1767）于18世纪初叶兴建新奥尔良城（Nouvelle-Orléans）起，300多年来一直在坚持说法语。

RFI francophonie / Etats Unis: dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. (illustration) RFI / 法语世界 N°030 : 美国有个法语圈坚守文化传承。 © Guillaume Naudin / RFI

这种传统在20世纪曾一度因美国当局的歧视，而遭学校的严厉禁止。导致那里的法语圈缩小了。直到几年前，路易斯安那州的部分法裔美国人，还几乎是以隐秘的方式说法语。如今当地的美国人想要拯救他们的路易斯安那法语、和他们的传统文化。现在，法律调整了，思维也改变了。现时正在试图恢复传统。年青的一代人开始恢复使用法语。

--美国有法语传媒正在推动法语圈经济-

本台法广（RFI）常驻华盛顿记者记者纪尧姆（Guillaume Naudin）发自美国路易斯安那州（Louisiane）的这篇实地采访报道，原法语标题[En Louisiane, chez les irréductibles défenseurs de la francophonie]，用中文可被译作[在路易斯安那，顽强的法语圈捍卫者故里]。

RFI Image / francophonie : Télé-Louisiane est un partenaire de FMM (France Médias Monde). Ici, Extrait de Télé-Louisiane. En Louisiane, le français est encore parlé par une minorité, surtout des personnes âgées. Il est aussi enseigné dans une trentaine d’établissements scolaires, des écoles d’immersion, grâce à un partenariat avec l’éducation nationale française. (illustration) © YouTube - Télé Louisiane / RFI Image Archive

在这一长篇纪实报道中，美国路易斯安那州的许多法裔人士接受了本台法广（RFI）法语记者的采访。其中，包括法国世界媒体集团（FMM-France Médias Monde）的美国合作伙伴方、法语路易斯安那传媒Télé-Louisiane的创始人威尔·麦克格鲁先生(Will McGrew)。他在这一专访中谈到了法语圈经济多样性的重要：

francophonie 2023.05.19 v Episode 030 Trad Son 1 Will McGrew fondateur "Télé-Louisiane" au micro de RFI Washington Guillaume NAUDIN

francophonie 2023.05.19 v Episode 030 Trad Son 1 Will McGrew Télé-Louisiane au micro de RFI Washington Guillaume NAUDIN 尼古拉

“经济轴线不仅是必不可少的，也是极其重要的。路易斯安那州的人们需要经济多样性。这里有能源工业、旅游业、但还需要有更多的经济创造，这的确就是经济领域中的任务和目标。创造用法语的机遇、用法语的就业和用法语的企业。”

Une plateforme pétrolière aux larges de la Louisiane. Getty Images/Bob Thomason

美国的路易斯安那传媒Télé-Louisiane最初只是一个法语的油管频道（Youtube），内容含新闻和报道，以及青年节目。而今，这一法语传媒的节目也被地方公营媒体拿去使用。

cultures francophonie 19-05-2023 法语世界 030 美国有个法语圈坚守文化传承

cultures francophonie 19-05-2023 法语世界 030 USA : les irréductibles défenseurs de la francophonie en Louisiane 尼古拉

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第30集节目，介绍美国路易斯安那州有个坚持着法兰西文化传承的法语圈。

感谢本台法广（RFI）常驻美国首都华盛顿记者纪尧姆（Guillaume Naudin）的实地采访，和音像资料室（Sonothèque）协助，及Souringa的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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