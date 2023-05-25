惠誉将美国的AAA评级列入降级观察名单 因美债有违约风险

由于美债存在违约风险，评比机构惠誉 (Fitch )将美国 AAA 评级列入降级观察名单，该评级机构的这一决定制裁了美国国会无法就迅速提高债务上限达成一致以避免破产的情况。

国际信誉评级机构惠誉 (Fitch) 将美国的AAA 评级列入降级观察名单，因美债存在违约风险。

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根据一份公报指出，由于存在违约风险，国际评级机构惠誉于 5 月 24 日星期三将美国的 AAA 评级--也代表信誉最高等级，列入了降级观察名单。

惠誉评级解释说： 该决定“反映了在最后期限迅速临近时提高或暂停债务上限，阻碍美国债务问题解决的政治紧张局势。

美国国会必须迅速提高债务上限以避免破产，根据美国财政部表示这情况可能会在 9 天内发生。

这个美国债务上限目前规定是 310,000 亿美元。 声明称，惠誉“期望”及时解决。 但专家认为“风险已经增加，债务上限不会及时提高或暂停，政府将开始无法支付部分款项”。

如果未能达成协议（...）将对整体治理和美国按时履行义务的意愿构成负面迹象。

美国总统拜登的团队和共和党阵营的谈判代表尚未找到妥协方案。为了投票赞成提高债务上限，共和党人需要在预算方面做出努力。 美国民主党人也赞成削减赤字，但方式不同。 惠誉坚称，“未能达成协议 (...)将对整体治理和美国按时履行义务的意愿产生负面影响。”

评级机构表示将密切关注事态发展：如果美国不偿还 6 月 1 日或 2 日到期的债务，将被视为违约，随后 30 天内到期的分期付款将变得“风险很大”（ CC). 然而，惠誉指出，对于所有其他债务，评级将保持不变，因为美国拥有世界上最大的白银储备。

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