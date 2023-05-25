美国会冲击事件 ：罗德斯以煽动叛乱罪被判18年徒刑

冲击国会山案

美洲 – 美国极右翼组织“誓言守护者”（Oath Keepers）的创始人斯图尔特·罗德斯（Stewart Rhodes）25日被判18年徒刑，他被判犯有与美国国会大厦袭击有关的煽动性阴谋罪，他的刑期是迄今为止国会骚乱案件中所判处的最长刑期。美国法官阿米特·梅塔(Amit Mehta)在宣判时表示，“你对这个国家、这个共和国，以及这个民主国家的基础构成了持续的威胁和危险。”

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罗德斯2022年1月13日在德州被捕，司法部随即起诉他及另外10人。即使罗兹在事件中没有进入国会，但当局指他协助引起暴力，阻碍国会认证总统大选结果。

司法部的状纸指出，现年56岁的罗德斯被指安排两批“誓言守卫者”人员进入国会大楼，分别到参众两院，以及与驻守国会圆形大厅的执法人员对峙。另外他亦在华盛顿外部署两批兵力，支持阻止合法移交权力的计划。

罗德斯的代表律师表示，外界一直质疑罗德斯为什么一直没被起诉。

美国国会曾举行会议，认证拜登（Joe Biden）在总统大选胜出的结果，但遭到大批时任总统特朗普（Donald Trump）的支持者及“誓言守卫者”人员冲入国会阻挠。

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