美国国务院又一名中国政策高官辞职

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在华盛顿和北京之间关系紧张之际，美国国务院最高中国政策官员里克沃特斯将卸任。消息称美国国务院正在选择沃特斯的继任者。近期多名相关中国政策与对华关系的负责官员相继宣告人事变动。

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据美国国务院发言人称，负责中国和台湾事务的副助理国务卿沃特斯将在 6 月 23 日离职，但继续担任高级外交官。知情消息称沃特斯在昨天早些时候的一次工作会议上宣布了他打算离职的消息。

美国国务院发言人在一份声明中说：“我们感谢他两年来在中国和台湾问题上的出色服务，包括他组建中国协调办公室和领导台湾协调办公室。”

路透社两周前报道称，在据称中国间谍气球于 2 月穿越美国后，国务院推迟了与人权相关的制裁、出口管制和其他敏感行动，以试图限制对美中关系的损害。该报告引用了副国务卿沃特斯发给员工的一封电子邮件，其中传达了推迟某些行动的指示，理由是以便国务院可以专注于对气球做出“对称和校准的反应”。

许多分析人士认为，世界上最大的两个经济体之间的关系正处于几十年来最糟糕的时期，因为这两个战略对手在从台湾到贸易的一系列问题上发生冲突。

负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克 (Daniel J. Kritenbrink) 说：“中国协调办公室已经在加强国务院的工作，以推进自由开放的印太地区并在竞争中战胜中国。”他称赞沃特斯说，“在美国政府中，很少有人比沃特斯更了解中国，在他的领导下建立中国协调办公室将是一份持久的成绩。里克是一位战略思想家，他巧妙地推进了美国对华政策。”

拜登总统的政府一直寻求与中国举行高层会谈，以防止两国关系走向冲突，尤其是在气球飞越敏感的美国军事基地引发外交危机之后。气球事件发生后，美国国务卿安东尼·布林肯推迟了原定于 2 月访问中国的计划，但白宫表示，正在继续努力为布林肯、财政部长珍妮特·耶伦和商务部长吉娜·雷蒙多的访问提供便利。

自去年 12 月成立以来，沃特斯 一直领导中国事务办公室，正式名称为中国协调办公室。该办公室是国务院中国事务部的重组，以加强政策。他已担任副助理国务卿约两年。

拜登政府的一些批评者质疑美国对中国的示好，认为过去几十年的接触政策未能影响中国在一系列贸易、安全和人权问题上的立场。

众议院外交事务委员会共和党主席、共和党议员迈克·麦考尔在 5 月 19 日致布林肯的信中援引了路透社的报道，要求提供与对华行动有关的信息。麦考尔写道：“美国要想在与中国的战略竞争中取得成功，就必须坚定不移地让中国为侵略和渎职行为负责，并且在这样做时必须组织严密、有效。”

拜登政府最近显示的高级官员人事变化比较集中在中国议题。美国副国务卿温迪·谢尔曼 (Wendy Sherman) 于 5 月 12 日宣布退休，她曾推动国务院的大部分对华工作。

拜登的国家安全委员会前中国高级官员劳拉·罗森伯格 (Laura Rosenberger)今年卸任，他可能去领导一家美国政府运营的非营利组织，该组织负责管理与台湾的非官方关系。

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