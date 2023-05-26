美国债务违约危机有望解除？

美国/债务危机

为着避免美国债务违约，白宫和共和党的谈判人员周五继续举会，希望敲定一项具有深远政治影响的妥协方案。据办案消息说，达成协议的希望增大。

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法新社今天引述几家美国媒体消息，民主党日总统拜登和共和党占主导的众议院老板凯文-麦卡锡的团队已经在一些关键点上达成一致。例如，《纽约时报》和《华盛顿邮报》都说，如果共和党保守派要同意在国会投票提高美国公共债务上限作为达成协议的条件，民主党接受冻结一些开支，但不会影响国防和退伍军人的预算。

如是，这将使违约风险有可能推迟两年，直到下一次总统选举。

在没有政治协议和参众两院投票的情况下，这种世界头号大国债务违约引发破产的史无前例的情况，就可能在6月1日之后发生。届时，美国将发现自己无法偿还他们的债权人，这就是违约的定义，但同时也无法支付国家公务员的工资和社会福利。

解除违约威胁，除了避免金融、社会和经济灾难之外，挑战还在于如何使每一方都能限制政治损失。

共和党人凯文-麦卡锡（Kevin McCarthy）需要维护他作为众议院议长的地位，他可以为自己灌输了更严格的预算而感到自豪，而民主党人则会声称保护了社会福利或重大投资项目。

正在竞选连任的美国总统拜登周四解释说，他认为在这些讨论中存在着 "两种对立的观点"。拜登把自己描绘成社会和财政正义的捍卫者，呼吁最富有的人和大企业 "支付他们应当的，但也是公平份额 "的税收，他并把共和党描绘成富人和华尔街的政党。

但据媒体报道，这位80岁的民主党人总统在与共和党人的谈判中放弃了如愿增加用于打击税务欺诈的资源。

如果达成协议，它仍然必须由参议院和众议院通过，参议院由民主党以微弱优势控制，众议院则由保守派拥有脆弱的多数。

美国国会的日程安排很紧：许多当选的代表在延长的阵亡将士纪念日周末已经回到美国各地的家中要休息几天。其次，因为民主党内的一些进步人士，以及共和党的一些当选成员，都已经威胁要投票反对该法案。

据法新社说，拜登和麦卡锡都将不得不向中间靠拢，以争取尽可能多的两个阵营的议员，然而在一个近年来政治分歧明显扩大的美国已经变得极其困难。

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