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受中共指使打击法轮功，洛杉矶两位华人侨领被捕

美国联邦司法部近日发布消息，洛杉矶两名华人因涉嫌受中国政府指使，打击法轮功组织、贿赂美国政府官员以及洗钱而被捕。

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美国司法部大楼资料图片
美国司法部大楼资料图片 © 路透社图片
作者： 旧金山特约记者 王山
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被捕的两人分别是陈军（Chen Jun）林峰（Lin Feng）。陈军已经入籍成为美国公民，林峰目前仍为中国籍。陈军是洛杉矶地区知名侨领，林峰是前中国自行车国家队运动员，曾担任南加州“国护香港青年大联盟主席。 

两人在26日清晨于南加州被捕。根据对两人提起的诉状，至少在2023年1月至5月间，陈军和林峰在一位中国政府高官的指使下，通过贿赂美国官员打压法轮功组织企图捏造假的投诉资料利用国税局不法活动举报项目（Whistleblower Program）来投诉法轮功组织，达到让该组织失去免税优惠的目的。在提交了假的投诉资料后，两人并分两次给一名国税局官员贿赂共5000元现金，让其推动对法轮功组织的投诉案，并承诺事成后将给这名国税局官员更多现金。然而该国税局官员其实是一名卧底探员。

目前两人被起诉多项罪名，包括：一项充当国外政府间谍贿赂美国官员罪，最高可获刑五年；一项充当国外政府间谍罪，隐藏身分罪，最高获刑十年；一项贿赂政府官员罪，最高获刑15年；一项跨国洗钱罪，最高获刑20年。

另据报道，陈军2019年9月15日与抗议庆祝中华人民共和国国庆的人员发生冲突的视频也被曝光。视频中，陈军对抗议者喊话，威胁道：要是回中国，会立刻把你抓起来。

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