受中共指使打击法轮功，洛杉矶两位华人侨领被捕

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美国联邦司法部近日发布消息，洛杉矶两名华人因涉嫌受中国政府指使，打击法轮功组织、贿赂美国政府官员以及洗钱而被捕。

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被捕的两人分别是陈军（Chen Jun）与林峰（Lin Feng）。陈军已经入籍成为美国公民，林峰目前仍为中国籍。陈军是洛杉矶地区知名侨领，林峰是前中国自行车国家队运动员，曾担任南加州“爱中国护香港青年大联盟”主席。

两人在26日清晨于南加州被捕。根据对两人提起的诉状，至少在2023年1月至5月间，陈军和林峰在一位中国政府高官的指使下，通过贿赂美国官员打压法轮功组织，并企图捏造假的投诉资料利用国税局“不法活动举报项目”（Whistleblower Program）来投诉法轮功组织，以达到让该组织失去免税优惠的目的。在提交了假的投诉资料后，两人并分两次给一名国税局官员贿赂共5000美元现金，让其推动对法轮功组织的投诉案，并承诺事成后将给这名国税局官员更多现金。然而该国税局官员其实是一名卧底探员。

目前两人被起诉多项罪名，包括：一项充当国外政府间谍贿赂美国官员罪，最高可获刑五年；一项充当国外政府间谍罪，隐藏身分罪，最高获刑十年；一项贿赂政府官员罪，最高获刑15年；一项跨国洗钱罪，最高获刑20年。

另据报道，陈军2019年9月15日与抗议庆祝中华人民共和国国庆的人员发生冲突的视频也被曝光。视频中，陈军对抗议者喊话，威胁道：“你们要是回中国，会立刻把你们抓起来。”

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