加保守党前领袖指控称，北京曾为阻止他及其政党当选积极活动

加拿大/政治/中国

据加拿大广播公司（CBC）报导，加拿大保守党前领袖奥图尔（Erin O'Toole）5月30日在众议院表示，他被加拿大安全情报局（CSIS）告知，中国政府曾为阻止他和保守党在2021年大选中获胜积极活动。他同时指责加拿大自由党政府在外国干预问题上的不作为，影响了他正常履行议员和保守党领袖的职责。

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奥图尔周二在加拿大下议院发言时表示，他上周五得到了加拿大安全情报局的简报。这位代表安大略省的议员称，他被告知北京已经针对他“多年”了。奥图尔曾于2020年8月至2022年2月担任加拿大保守党领袖。

奥图尔告诉加拿大下议院称：“加拿大安全情报局的简报向我证实了我相当长一段时间以来的怀疑。我的议会党团和我本人是中华人民共和国（PRC）策划的复杂的错误信息和选民压制运动的目标。”

报导指，奥图尔称，北京的活动传播了“错误信息”，并利用社交媒体，特别是备受华裔青睐的微信平台来扩大假消息。这位保守党前领袖批评自由党政府当时没有提醒他或其政党注意这些问题。他称，这是对其议员特权的侵犯。

奥图尔指责自由党政府称，“他们对攻击我们的议会民主的行为故意视而不见”。他还批评了为帮助保障2021年加拿大大选的完整性而成立的联邦工作队。一份审查该工作组工作的报告于今年2月发布。虽然该报告称，干预没有影响2021年的投票结果，但它确实建议政府降低联邦工作队何时可以提醒公众注意潜在干预企图的门槛。

即将在下月退出加拿大联邦政坛的奥图尔称，他不再担任议员后可能仍然是北京的目标。报导指，加拿大华裔众议员关慧贞（Jenny Kwan）29日透露，她上周接获加拿大安全情报局告知，她自多年前就成为中方干预加国政坛的针对目标之一。

奥图尔和关慧贞都表示，他们受到中方的针对，是因为他们公开支持香港的民主，支持中国的宗教和文化少数群体。关慧贞周一告诉媒体称，“我将继续这场斗争，把这个信息带到众议院”。她告诉记者：“加拿大安全情报局已经向我证实，我是外国干预的目标，并将继续成为目标。”

据路透社报导，加拿大总理特鲁多（JustinTrudeau）的办公室没有立即回应奥图尔的声明。中国驻加大使馆也没有立即发表评论。CBC报导指，加拿大新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）周一要求中国干预渗透问题特别报告员、前加拿大总督约翰斯顿（David Johnston）退出接下来的调查工作。另外两个议会反对党此前已提出同样要求。

不过，辛格周二拒绝了要求结束他的政党与自由党的执政协议的呼声。他表示，在作出任何可能提前加拿大大选的决定之前，必须恢复对选举进程的信心。他解释说：“我会质疑为大选创造条件，或引发大选的做法，因为对保护我们的民主不严肃”。

辛格补充说，“如果我们想保护我们的民主，我认为方法应该是，让我们制定新的措施......我希望看到正在采取的一系列步骤，对我来说，这将显示出对保护我们的选举制度的一些真正的认真态度。”

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