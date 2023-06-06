彭斯将在美国爱荷华州德梅因市举行发布会

彭斯参加当年初选

美国 – 6月5日，彭斯在美国联邦选举委员会填写了总统竞选文件。6月7日，他将在美国爱荷华州德梅因市举行发布会，当天也是他64岁生日。

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他将与前美国总统唐纳德·特朗普争夺美国共和党总统候选人提名。在2020年美国总统大选后，他们公开决裂了。这种情况下，彭斯尤其需要赢回福音派的支持，他们在共和党初选选民中占了相当大的一部分。但是，这个任务对于彭斯来说极具挑战性。

根据大多数民意调查，特朗普仍然是美国共和党总统候选人提名的领跑者，并且领先幅度极大。而彭斯的民意调查数字已经拉低到个位数，前景惨淡。

上个周末，彭斯与美国联邦参议员乔尼·恩斯特（Joni Ernst）以及其他2024年有希望参加美国总统大选的人一起参加了一年一度的筹款活动。该活动在美国爱荷华州举行，这是一个非常重要的早期提名州，任何川普的共和党挑战者都需要赢得该州才能击败他而获得总统候选人提名。

除了川普，彭斯还面临来自州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）的激烈竞争，后者被广泛认为是特朗普2024年的主要竞争对手。

这位前美国副总统将于周三与美国有线电视新闻网（CNN）合作举行市政厅会议。而就在几天前，另一位参加2024美国总统大选的共和党人、前南卡罗来纳州州长妮基·黑莉（Nikki Haley）也参加了该网路的市政厅会议。

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