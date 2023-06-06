柯比：想让我们停止在印太地区的行动是不可能的

美国/中国/南海/台湾海峡

最近连续发生美国侦察机在南海上空被中国战机拦截和美国驱逐舰被中国海军舰艇危险拦截事件。美国白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比6月5号表示，他不确定中国试图通过这些事件传递什么信息，但如果“他们想让我们停止在该地区的行动，那是 ‘不可能的’”。

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此前，美国军方公布了它所称的中国在台湾海峡的一次 "不安全 "演习的视频，其中一艘中国海军舰艇急速切过一艘美国驱逐舰的路径，迫使美国舰艇减速以避免碰撞。事件发生在上星期六，美国驱逐舰中勋号和加拿大护卫舰蒙特利尔号正在台湾和中国大陆之间的海峡进行所谓的 "航行自由 "过境。周一发布的视频显示，中国舰艇近距离横切美国舰艇的航线。

美国最近也指责中国在空中也进行了 "不必要的侵略性动作"，称中国的一架J-16战斗机上个月底在南海上空直接飞到了美国空军一架侦察机的机头前。

这种近距离接触引起了人们对可能发生事故的担忧，在该地区局势已经高度紧张的情况下，这可能导致两国的军事力量升级。

对于最近一周一架美国侦察机在南海上空被中国战机拦截和一艘美国驱逐舰被中国海军舰艇危险拦截的事件。美国白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比回答记者提问。

美联社报道，柯比说，"可悲的是，这些都是中国人民解放军，特别是在台湾海峡地区和南中国海地区的侵略性不断增强的一部分。空中拦截是在南中国海上空，海上拦截的拖船是在海峡。可悲的是，这只是中华人民共和国日益增长的侵略性的一部分，我们正在处理，并准备解决。"

柯比指出：“这是不安全的，是不专业的。但是，至于他们为什么要这样做，我认为可以问他们这个问题，从我们的角度来看，我会告诉你的是，我们在飞行或航行在国际空域和国际水域操作。在这两起事件中，我们都完全遵守了国际法。解放军绝对没有必要像他们那样采取激进的行动。用不了多久就会有人受伤。这就是对这些不安全和不专业的拦截行为的担忧。它们可能导致误解。可能导致计算错误。当你有那么大的金属块时，不管是在空中还是在海上——而且它们在那么近的地方操作，不需要太多判断错误或犯错，就会有人受伤。而这是不可接受的。这对他们来说也应该是不可接受的。"

柯比认为，“中国的这些行动可能试图发出某种措施，一种信息。至少，这是对我们在世界那个地方的存在感到不满的某种声明。但正如拜登总统在广岛非常清楚地说过，我们是一个太平洋大国。我们不是随便去哪里。我们在世界的那一部分有严肃的承诺。我们的七个条约联盟中有五个是在印度-太平洋地区。绝大多数国际经济贸易都流经印度-太平洋地区。我们在那里有真正的需求，我们将留在那里，我们将继续加强和振兴这些联盟和伙伴关系。”

柯比表示，"但如果他们试图发出的信息是我们不受欢迎，或者我们的存在需要减少，或者他们希望我们停止飞行和航行以及支持国际法的行动。不会发生。"

中国外交部发言人6月5号回应称，事实真相是，美方滋事挑衅在前，中方依法依规处置在后。中方一贯尊重各国依据国际法享有的航行和飞越自由。中国军队采取的行动，是应对有关国家挑衅的必要举措，完全合理合法、安全专业。中方坚决反对有关国家在台海地区制造事端，坚决捍卫国家主权、安全和地区和平稳定。

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