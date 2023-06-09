加拿大山火浓烟笼罩北美后 抵达北欧挪威

美国/欧洲

加拿大有史以来最严重的山火日前已经烧毁将近4百万公顷森林，山火的浓烟在笼罩北美后6月9日登陆北欧挪威。

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加拿大境内数百起山火持续燃烧，浓雾笼罩了美国东部多个城市，今天北欧的挪威气候和环境研究所宣布，加拿大山火产生的烟雾已经抵达，该研究所通过模型预测了加拿大山火烟雾在大气中移动方向，显示自从6月1日烟雾飘向北极的格陵兰岛，随后经过冰岛，现在在挪威的南部也检测到烟雾产生的气溶胶浓度不断升高。

挪威气候与环境研究中心的科学家尼古拉斯·埃万杰里欧9日声明中说，从本周一开始人们看到一些雾霾或闻到烟味，从目前的预测来看，烟雾抵达欧洲时的浓度较弱，目前没有明显的增长，不会对健康有严重危害。不过如果加拿大山火继续产生更多的烟雾，那么随后的情况可能会恶化。

加拿大山火产生的浓烟笼罩北美东部如纽约等城市，影响当地居民生活和健康，如在华盛顿州周四由于空气污染情况严重，预警措施一度上升为紫色，就是对健康非常不利，随后降级为红色的不健康，白宫前周四晚间计划进行的“同性恋自豪大游行”也被迫取消。

美国总统拜登表示这是一个影响超过1亿多美国人罕见的空气污染事件，明确提醒人们气候变暖的后果。

美国政府计划向加拿大提供救灾援助。

联合国秘书长古特雷斯的发言人杜加里克表示，加拿大山火符合气候专家们此前的警告，就是全球气候变暖让火灾等自然灾害更加频繁发生和强度的增加，而且升温，旱灾和降水的减少又让这些自然灾难恶性循环。

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