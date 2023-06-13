特朗普今天面对佛州法庭 仍受大量力挺

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美国前总统唐纳德·特朗普周一抵达迈阿密，面临联邦刑事指控，今天在当地出庭。而一项新的路透社/益普索民意调查发现，他的绝大多数共和党同僚认为此案是出于政治动机，并在总统选举民调中保持领先。

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特朗普是 2024 年总统大选共和党提名的领跑者，定于美国东部时间周二当地时间下午 3 点在迈阿密联邦法院首次出庭接受审理此案。

特朗普被指控非法保存美国国家安全文件并向试图找回这些文件的官员撒谎。但特朗普宣称自己是清白的，并发誓要继续他的竞选活动，以在 2024 年 11 月的选举中重新获得总统职位。

周三将迎来 77 岁生日的特朗普于昨天下午 2 点 54 分乘坐私人飞机降落在迈阿密，飞机侧面印有他的名字。

支持者聚集在他拥有的附近一家高尔夫俱乐部外，他原定要在那里过夜。

特朗普在离开新泽西之前在他的 Truth Social 社交媒体平台上写道，“我希望整个国家都在关注激进左派对美国的所作所为。”

特朗普的法律困境并未影响他在共和党选民中的声望。周一公布的路透社/益普索民意调查发现，81% 的共和党人认为这些指控是出于政治动机。民意调查还发现，特朗普在党内总统候选人提名中继续遥遥领先他的竞争对手。

大约 43% 的共和党人表示特朗普是他们的首选候选人，而 22% 的人选择了特朗普最接近的竞争对手佛罗里达州州长罗恩德桑蒂斯。5月初，特朗普以49%对19%领先德桑蒂斯，但那是在德桑蒂斯正式参选之前。

特朗普指责民主党总统拜登策划联邦案件以破坏特朗普的竞选活动。拜登一直与此案保持距离，拒绝就此发表评论。

周末，特朗普在佐治亚州向热情的人群发表讲话，他的竞选团队表示，他将在周二晚上返回新泽西时发表声明。

由于对 2021 年 1 月 6 日特朗普支持者袭击美国国会大厦的记忆犹新，官员们提出了安全担忧。迈阿密警察局长曼尼·莫拉莱斯表示，该市计划容纳多达 50,000 人的人群，如有必要将关闭市区的道路。

特朗普是第一位面临刑事指控的前总统或现任总统，但法律专家表示，这并不妨碍他竞选总统。即使被判有罪也不会阻止他就职。

路透社说，佛罗里达州的任何联邦审判可能要到 2024 年 11 月总统大选之后才能进行。特朗普还将于 2024 年 3 月在纽约州法院的另一起案件中接受审判，案件起因是特朗普被指控向一名色情明星支付封口费。

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