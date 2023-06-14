特朗普诉讼案接下来走向梳理

美国/特朗普

美国前总统特朗普周二对联邦刑事指控坚持无罪辩护，特朗普遭指控他在卸任时非法保存国家安全文件，并向寻求收缴文件的官员撒谎。未来诉讼案如何进展，引发关注。

广告 继续浏览后续

路透社今天的报道分析最新起诉后对特朗普接下来会发生什么？首先预计的是可能需要一年或更长时间才能判决。

特朗普在迈阿密联邦法院向美国地方法官乔纳森·古德曼 (Jonathan Goodman) 提出无罪立场，在他寻求在 2024 年 11 月的大选中赢回总统职位期间，这场法律战可能会持续数月。

特朗普被允许无条件或受旅行限制条件下离开法庭，并且不需要现金保证金。但古德曼裁定，特朗普不得与案件中的潜在证人交流。

特朗普的助手沃尔特·诺塔 (Walt Nauta) 也在此案中受到指控，他与特朗普一同出庭，但在 6 月 27 日之前不必提出抗辩，因为他没有当地律师。他也未交保释就被释放，也被勒令不得与其他证人交谈。

预计联邦检察官将开始向特朗普的律师移交证据。这可能包括特朗普的律师、美国国家档案和记录管理局以及检察官之间为文件讨价还价多年的通信往来。

在某些时候，预计特朗普的律师会出于各种原因提出驳回此案的动议，其中可能包括他声称他在接受文件之前将文件解密。他们还可能争辩说，该案应该被驳回，因为他们声称检察官的行为不当，包括据称违反了允许人们与律师保持私密通信的法律原则。

在刑事案件中驳回诉讼的动议是合法的，但很少能成功，因为被告面临着很大的负担，要说服法官他们的案件存在太多缺陷，甚至无法提交给陪审团。检察官也有权在那个阶段对他们的事实指控产生怀疑。

此案会对特朗普的竞选活动产生什么影响？

路透社说，这些指控包括违反《间谍法》、串谋妨碍司法公正以及向调查人员作出虚假陈述。

如果特朗普被定罪，这些都不会自动阻止特朗普竞选或就职。他的法律困境并未损害他在共和党选民中的地位。

路透社/益普索周一公布的一项民意调查显示，特朗普在 2024 年总统大选的共和党提名中仍遥遥领先于竞争对手，81% 的共和党选民认为这些指控是出于政治动机。

特朗普的大多数共和党总统竞争对手都站在他身后表达支持，同时指责联邦调查局存在政治偏见，这与该党对执法部门的传统支持形成了鲜明对比。特朗普会将他面临的法律案件和调查用作筹款工具，告诉支持者他受到攻击并需要他们的帮助。

此案何时开庭审理？

路透社说，尽管负责检方的特别检察官杰克史密斯表示，特朗普将进行“快速”审判，但任何潜在的审判都可能需要数月时间。

特朗普否认有不当行为，并将此案称为出于政治动机的“政治迫害”，他有权在 100 天内接受审判，但这种情况很少发生在复杂的案件中。双方可能会同意延长最后期限，因为他们会仔细研究证据并在法官面前争论法律纠纷。

特朗普会作证吗？

那将取决于他自己。刑事被告不需要作证，而且很少有人作证，因为让自己接受检察官的盘问是有风险的。特朗普没有在最近针对作家 E. Jean Carroll 对他提出的性虐待和诽谤指控的民事审判中作证。陪审团在 5 月份裁定特朗普对该案负有责任。

如果特朗普赢得选举，情况会怎样？

如果特朗普赢得 2024 年总统大选，起诉就不太可能继续进行。

美国司法部是行政部门的一部分，总统是该国最高的联邦执法官员。

司法部有一项已有数十年历史的政策，即不得起诉现任总统。必须经美国最高执法官员美国司法部长批准，该部门才可以在“特殊情况”下偏离政策。在拜登总统手下任职的司法部长梅里克·加兰，可以无视该政策并继续推进诉讼，但作为总统的特朗普可以解雇他并聘用他选择的代理人替代，然后任命永久继任者，但须受制于美国参议院确认。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅