称中国计划在古巴建立新训练设施 解放军或得以在美国家门口驻扎

美国/古巴/中国

华日今天引据现任和前任美国官员称，中国和古巴正就在古巴建立一个新的联合军事训练设施进行谈判，这在华盛顿引起警觉，因为中国可能由此得以在距离佛罗里达海岸仅100英里处驻扎军队及其开展其它安全和情报行动。

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美国情报报告显示，关于上述古巴北部海岸设施的讨论已进入后期阶段，但尚未得出结论。拜登(Biden)政府已经与古巴官员联系，尝试阻止这项交易，并试图让古巴了解美国认为古巴可能对让渡主权的担忧。北京方面在古巴建立军事训练设施的努力以前没有报道过。

中国在加勒比海和拉丁美洲的雄心让华盛顿越发焦虑；眼下美国政府正在寻求缓和美中紧张关系，这种紧张关系因一连串其他问题（比如美国对台湾的支持）而加剧。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)近日高调访问了中国，与中国领导人习近平举行了会晤。

此次访华似乎将阻止两国关系的螺旋式下滑。不过布林肯未能让中国同意美国的一项建议，即两国恢复军方之间的沟通以避免误判。根据美国国务院的一份声明，布林肯还称，美国对中国在古巴的情报活动表示关切。

美国官员称，美国高度机密的新情报中提到了拟在古巴建立的新训练设施，他们认为这些情报有说服力但较零散。决策者和情报分析人员在对此的解读中表达了不同程度的担忧。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal) 6月8日报道，中国和古巴原则上已就在古巴建立新的监听站达成协议。白宫当时称该报道不准确，但没有详述。两天后，白宫解密了情报，公开证实中国的情报收集设施至少从2019年起就在古巴存在。

现任和前任美国官员表示，一个新的军事设施可以为中国提供一个平台，令其有可能在该岛永久驻军，扩大针对美国的情报收集活动，包括电子窃听活动。

美国官员们说，拜登政府联系了驻华盛顿的古巴官员，以表达对这个计划建设的设施的关切。美国国家安全委员会发言人柯比(John Kirby)本月早些时候表示：“我们已经向古巴政府表达了我们的关切。”一位白宫官员周一表示，中国政府“将继续试图加强其在古巴的存在，而我们将继续努力挫败这一努力。”

据该报道称，美国参议院情报委员会主席、弗吉尼亚州民主党参议员华纳(Mark Warner)和佛罗里达州共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)在本月早些时候在一份联合声明中说，他们“对有关古巴和中国政府联手针对美国和美国人民的报道深感不安”。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AE%A1%E5%88%92%E5%9C%A8%E5%8F%A4%E5%B7%B4%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E6%96%B0%E8%AE%AD%E7%BB%83%E8%AE%BE%E6%96%BD-%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E6%88%96%E5%BE%97%E4%BB%A5%E5%9C%A8%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%97%A8%E5%8F%A3%E9%A9%BB%E6%89%8E-efe51472

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