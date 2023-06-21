美国曾追踪进出古巴疑似中国间谍设施的华为和中兴员工

美国/中国/古巴

据《华尔街日报》6月21日引述知情人士报导，美国官员曾追踪了华为和中兴通讯的雇员进出位于古巴的疑似中国间谍设施。据这些人说，特朗普政府时期审查的情报有助于当时的怀疑，即这些公司可能在扩大中国从古巴监视美国的能力方面发挥了作用。报导指，无法得知拜登政府是否进行了这方面的调查。

2022年5月，在古巴哈瓦那的美国大使馆外，一面古巴国旗与一面美国国旗相邻。

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知情人士称，虽然根据现有信息，华为和中兴都不制造可被政府用于窃听的复杂工具，但这两家公司都擅长开展这种行动所需的技术，比如可用于向中国传输数据的服务器和网络设备。华为在一份声明中说，该公司否认“这种毫无根据的指控”，并指其“致力于完全遵守我们运营所在地的适用法律和法规"。中兴通讯的声明表示，《华尔街日报》的报道“毫无根据”。

据美国官员称，至少从特朗普(Donald Trump)任美国总统期间的2019年，中国就已经在古巴有一个间谍基地，且两国已在古巴联合运营四个窃听站。此外，据《华尔街日报》报导，北京和哈瓦那双方正进行谈判，讨论在古巴北部海岸建立一个新的联合军事训练设施。

白宫表示，北京正在继续努力扩大其在古巴的情报收集。一位白宫官员周一称，在2019年对其在该岛国的情报收集设施进行升级后，北京“将继续试图加强其在古巴的存在，我们将继续努力破坏它”。

美国官员长期以来一直指控中国政府可能利用该国的电信公司进行间谍活动。美国已经开展了长达一年的活动，劝说盟国将华为特别关在其下一代电信网络之外。华为已表示它不会为中国进行间谍活动。中国外交部否认了中方在古巴进行间谍活动的说法。

中国驻华盛顿大使馆的一位代表提到了中方以前就古巴问题的评论。古巴驻华盛顿大使馆没有回应评论请求，但称《华尔街日报》此前关于中国在该岛国设立间谍站的报道“完全是无稽之谈，毫无根据”。美国国家情报总监办公室没有回应置评请求。

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)周二告诉媒体称，他已经告诉中国对等官员，美国对于中国在古巴的间谍活动和军事活动“深感关切”。布林肯对记者说，“我们将非常、非常密切地关注这件事，我们对此的态度非常明确”。他称，“而且我们将保卫我们的家园；我们将保护我们的利益。”

对于中国在古巴的间谍活动中华为和中兴通讯的潜在作用，白宫没有回应置评请求。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比(John Kirby)周二说：“中华人民共和国已经在努力提高他们在西半球的影响力、影响范围和情报收集能力，这包括他们与古巴相当长一段时间的关系，这并不是什么秘密，或者意料之外的事情。”

“我们不是没有意识到这一点，我们也不是没有在关注此事，”约翰·柯比表示。“坦率地说，我们不是没有采取措施，且我们将继续行动来挫败此类活动，并能够保护我们自己的秘密和我们的国家安全，在这个领域也是如此。”

担任国会众议院中国问题特设委员会主席的共和党籍众议员加拉格尔(Mike Gallagher)周二致函美国国家情报总监海恩斯(Avril Haines)和商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)，要求明确管控向中国通信设备公司出口美国技术的美国政策。

在《华尔街日报》看到的这封信中，加拉格尔称，在21世纪的头10年里，华为协助古巴政府实现电信和互联网基础设施的现代化，该公司与中兴通讯及巨龙信息科技集团（Great Dragon Information Technology Group）在古巴有常规业务存在。《华尔街日报》记者未能联系到巨龙信息科技加以置评。

2019年，美国商务部将华为列入所谓的实体名单，很多面向华为的商品出口都需要事先获得许可证。2020年，官员们极大地扩展了许可要求的范围。但美国商务部已经发放了许多这样的许可证，使出口商能够继续向华为出售大量的技术。

报导提及，自2016年以后，美国商务部断断续续地限制了对中兴通讯的出口，直到2018年特朗普表示，他将允许该公司恢复购买美国产品，作为交换，中兴通讯接受13亿美元的罚款并对领导层进行了调整。

美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特韦斯(Alan Estevez)告诉议员们，他的团队正在评估相关政策，并尽一切可能防止美国的敏感技术落入对手手中。

美国商务部一名发言人表示，华为仍面临“重大的出口限制”，并指出，商务部在4月份对一家美国公司开出了该部门有史以来最大一笔单独民事罚款，理由是该公司在没有许可证的情况下向华为出售硬盘。

这名发言人还表示，中兴通讯仍需遵守与美国商务部达成的一项和解协议，该协议要求该公司接受额外的监督。

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