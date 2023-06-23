加总理国安顾问：泄露外国干预机密的人将被发现受罚

加拿大/政治/中国

据加拿大广播公司（CBC）22日报导，加拿大总理国家安全与情报顾问托马斯（Jody Thomas）称，她预计向媒体泄露有关中国试图干预加拿大政治的敏感信息，在该国引发数月来关于外国干预加拿大选举争议的安全官员将被发现并受到惩罚。

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托马斯在将于周六播出的CBC节目中说，“法律已经被打破。消息来源、技术已被置于风险之中。我们在五眼联盟盟友中的信誉受到了威胁。”

托马斯在采访中说，“有更好的方法来做这件事”。这是她自去年1月被加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）任命为其国安顾问以来首次接受采访。托马斯说，“在国家安全机构中，有更好的方式来提出你的关切。比起拿加拿大的国家安全做赌注，有更好的方法试图让这个话题得到一些关注。”

自去年年底以来，加拿大“环球新闻”和《环球邮报》根据被泄露的机密文件和安全部门的匿名消息来源连续报道中国被指干预加拿大选举，引起全国关注。在某些情况下，这些报道是基于泄露的最高机密情报。《环球邮报》最终发表了一篇由加拿大国家安全人士撰写的文章，其向该报提供了信息。

曝料者表示，他们之所以选择泄露机密，是因为政府官员对收到的有关报告视而不见，一直不采取有效行动制止外国干预。该消息人士写道，“越来越明显的是，没有人考虑采取严肃的行动。更糟糕的是，高级公职人员无视干预的证据开始增多”。

托马斯曾多次出现在一个研究外国干预加拿大选举的议会委员会面前。她告诉CBC称，该消息来源向公众泄露敏感信息是错误的。她说，“这在很多方面都令人难以置信地感到不安。第一，他们对所做的事情如此没意识到。第二，他们会冒着我们国家安全的风险来泄露信息并获得一些恶名……”

托马斯补充说，“第三，（他们）泄露的部分信息并不能说明一个完整的故事，也许在标题上看起来很淫秽和丑闻，但并不能说明被泄露的那份情报之前有什么，之后有什么，分析是什么，用它做了什么。”

当被问及他是否觉得加拿大作为情报伙伴的信誉受到泄密事件的威胁时，美国驻加大使科恩（David Cohen）说，美国政府对加拿大仍有信心。他表示：“我要告诉你，我不能为每一个五眼联盟国家说话，但我可以为美国说话，明确地说，我们与加拿大的情报关系仍然非常牢固。”

当被问及曝料者是否鼓励了加拿大人需要进行的关于国家安全的对话时，托马斯说她认为 “泄密没有好处。我永远不会承认有什么好处”。不过，托马斯表示，加拿大人确实需要讨论国家安全的真正含义，公民应该如何关注这些报告，以及正在做什么来解决这些问题并确保选举的安全。

加拿大反对党一直在呼吁政府对这一问题进行公开调查。加拿大保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）指责特鲁多政府在掩盖事实。

博励治最近写信给政府间事务部长勒布朗（Dominic LeBlanc）说，在前加拿大总督约翰斯顿（David Johnston）辞去外国干预问题特别报告员的职务后，他不会提出任何可能领导公开调查外国干预的人的名字，直到特鲁多政府承诺举行公开调查。

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