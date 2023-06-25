危地马拉总统大选

危地马拉举行总统大选 日媒：亲台派暂居上风

台湾邦交国危地马拉（台称瓜地马拉）星期天25日举行总统大选，法新社说，有些选民希望新总统能解决贫困、暴力和腐败问题，但寄予如此厚望的人数却是极少，民调显示可能会在8月进入第2轮决选。另据《日本经济新闻》报道，目前民调支持率前两名总统候选人都明确表态支持与台湾维持邦交。

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L'ex-première dame, Sandra Torres, lors de son dernier meeting de campagne à Guatemala, le 23 juin.
L'ex-première dame, Sandra Torres, lors de son dernier meeting de campagne à Guatemala, le 23 juin. AP - Moises Castillo
作者： 夏榕
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台湾为数不多的邦交国之一，经济规模最大的中美洲国家危地马拉举行总统大选，据选前民调显示，前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）、联合国外交官穆莱（Edmond Mulet）、前军事强人的女儿李欧斯（Zury Rios）在22名候选人中领先群伦。

法新社援引当地媒体自由新闻报（Prensa Libre）报导说，早前民调中受欢迎的两位候选人毕内达（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），经最高选举法院宣布候选资格无效。民众普遍认为法院的裁决有问题。两人的支持者声称，此一裁决无异是将他们政治边缘化。

目前的民意调查显示，很有可能在第一轮投票中，没有任何候选人能获得胜出所需的50%门坎票数，因此可能在8月20日进入第二轮决选。

危地马拉有约940万名合格选民。根据《自由新闻报》民调显示，对选举法院不信任的选民比率很高，有超过1/10的受访者表示，他们打算投下空白票以示抗议 

另据《日本经济新闻》23日报道，目前民调支持率前两名总统候选人都明确表态支持与台湾维持邦交

该报道认为，南美洲的巴拉圭总统大选4月底甫选出重视台湾的候选人，假使危地马拉也选出亲台湾的总统，那么中国在中南美洲挖走台湾邦交国的骨牌效或能就此止住。

据CID盖洛普民调公司5月公布的民调结果显示，中间偏左的团结希望党的候选人、67岁前第一夫人托瑞斯拥有23%的支持率，位居第一。

其次是中间偏右的Cabal党籍总统候选人、72岁穆莱拥有21%的支持率。排名第三的右派勇气党55岁候选人李欧斯拥有19%的支持率。

托瑞斯表示，将与台湾加强外交、商业上的关系，也考虑新成立税制优惠的经济特区。穆莱也明确表示，若当选总统，将持续维持与台湾的邦交。惟李欧斯虽表达了重视台湾的想法，但未明言是否当选总统后会维持与台湾的邦交据该国外交相关人士表示，对于与台湾的邦交，李欧斯可能没有很强烈的看法

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