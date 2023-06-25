危地马拉举行总统大选 日媒：亲台派暂居上风

危地马拉总统大选

台湾邦交国危地马拉（台称瓜地马拉）星期天25日举行总统大选，法新社说，有些选民希望新总统能解决贫困、暴力和腐败问题，但寄予如此厚望的人数却是极少，民调显示可能会在8月进入第2轮决选。另据《日本经济新闻》报道，目前民调支持率前两名总统候选人都明确表态支持与台湾维持邦交。

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台湾为数不多的邦交国之一，经济规模最大的中美洲国家危地马拉举行总统大选，据选前民调显示，前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）、联合国外交官穆莱（Edmond Mulet）、前军事强人的女儿李欧斯（Zury Rios）在22名候选人中领先群伦。

法新社援引当地媒体《自由新闻报》（Prensa Libre）报导说，早前民调中受欢迎的两位候选人毕内达（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），经最高选举法院宣布候选资格无效。民众普遍认为法院的裁决有问题。两人的支持者声称，此一裁决无异是将他们政治边缘化。

目前的民意调查显示，很有可能在第一轮投票中，没有任何候选人能获得胜出所需的50%门坎票数，因此可能在8月20日进入第二轮决选。

危地马拉有约940万名合格选民。根据《自由新闻报》民调显示，对选举法院不信任的选民比率很高，有超过1/10的受访者表示，他们打算投下空白票以示抗议。

另据《日本经济新闻》23日报道，目前民调支持率前两名总统候选人都明确表态支持与台湾维持邦交。

该报道认为，南美洲的巴拉圭总统大选4月底甫选出重视台湾的候选人，假使危地马拉也选出亲台湾的总统，那么中国在中南美洲挖走台湾邦交国的骨牌效或能就此止住。

据CID盖洛普民调公司5月公布的民调结果显示，中间偏左的“团结希望党”的候选人、67岁前第一夫人托瑞斯拥有23%的支持率，位居第一。

其次是中间偏右的Cabal党籍总统候选人、72岁穆莱拥有21%的支持率。排名第三的右派“勇气党”、55岁候选人李欧斯拥有19%的支持率。

托瑞斯表示，将与台湾加强外交、商业上的关系，也考虑新成立税制优惠的经济特区。穆莱也明确表示，若当选总统，将持续维持与台湾的邦交。惟李欧斯虽表达了重视台湾的想法，但未明言是否当选总统后会维持与台湾的邦交。据该国外交相关人士表示，对于与台湾的邦交，李欧斯可能没有很强烈的看法。

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