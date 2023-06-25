尽管丑闻与诉讼缠身 特朗普仍是美国右派虔诚信教徒最爱

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尽管因试图收买一名据称与他有婚外情的X级女演员的沉默而被起诉，并被判定犯有民事性侵犯罪，美国前总统特朗普仍然希望再当选，并也是美国福音派人士的最爱。

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据法新社今天报道称，这位希望在2024年连任的美国第45任总统多年来一直受到法律和道德丑闻的困扰，从滥用权力的指控到干预选举的怀疑。但这位77岁的亿万富翁商人仍然是宗教右派无可争议的选举偶像，周六他在联邦首都举行的由福音派和保守派 "信仰与自由 "运动组织的 "通往多数之路 "会议上受到的隆重欢迎就是证明。

特朗普在该聚会闭幕词中以特有的世界末日煽动性语言宣布：我们是正义的十字军，要阻止纵火犯、无神论者、全球主义者和马克思主义者。他说：“我们将恢复我们的共和国，作为一个上帝之下的国家。”

在特朗普2016年的总统竞选中，白人福音派选民在支持他的候选资格方面进展缓慢。但一旦他们被说服，似乎没有什么能够改变他们的想法。据50岁的保守派活动家Suzzanne Monk说，特朗普的成功归功于他有领导素质："几十年来，我们认识的许多政治家为了连任而谨慎不再进取。但特朗普坚持做对的事情"。

前副总统彭斯是一名保守的基督徒，似乎更是福音派的理想候选人。但他在2021年的 "通往多数派之路 "集会上遭到了嘘声，因为他没有像特朗普要求的那样拒绝认证拜登的当选，今年只得到了稀稀落落的掌声。

新泽西州前州长克里斯-克里斯蒂(Chris Christie)周五指责特朗普背叛国家时，遭到了人群的嘘声。

然而，特朗普有时也会激起基督教右派一些领导人的愤怒，他暗示反堕胎的候选人应对共和党在最近的中期选举中的不理想结果负责。

但是，尽管如此，这个离过两次婚的特朗普是福音派集会的明星。信仰与自由运动的创始人拉尔夫-里德在会议开幕式上否认了福音派中对特朗普有任何 "个人崇拜"。他说，"我们只崇拜一个人，那就是耶稣基督"。

出席会议的领导人更倾向于赞扬特朗普的成绩而不是他的个性。在他们看来，这位前总统为他的支持者而战，是最能兑现选举承诺的总统，尤其是将三名保守派法官送入最高法院，随后是这个最高法院推翻了宪法对堕胎的保障。

一个特朗普支持者说，“这是关于谁将把我的价值观变成行动，这就是为什么这些人都喜欢特朗普。”

法新社采访佛罗里达州一家房产中介公司的负责人恩佐-阿尔辛多说，他反对佛罗里达州共和党州长罗恩-德桑蒂斯的候选资格：德桑蒂斯在这场比赛中没有地位，其他候选人也没有地位，对我来说只有一个候选人。那就是特朗普。"

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