伯恩斯：在俄罗斯兵变是对普京的武装挑战

情报战

欧洲 – 美国中央情报局局长伯恩斯表示，普里戈津针对莫斯科武装挑战表明普京的统治存在“非常严重的裂痕”。俄罗斯总统普京感谢军队和安全部队避免了一场类似1917年的内战。

广告 继续浏览后续

五月底，莫斯科遇袭后 瓦格纳首领大骂俄国防部：你们这群畜生！普里戈津于5月31日表示，他已要求检察官调查俄国防部高级官员，是否在乌克兰战争之前或期间犯下任何“罪行”。路透社评价称，这是普里戈津迄今为止对俄国防部长绍伊古和俄军总参谋长格拉西莫夫发出的最明目张胆的挑战。

而普京对他的谩骂从没有做过直接的回应。伯恩斯1日在英国迪奇利基金会( la fondation britannique Ditchley)上表示， 普里戈津驶向莫斯科的兵变表明普京的政权收到某种侵蚀。伯恩斯表示，在一段时间内，这些言论和行动都会产生不同的影响。

美国中央情报局局长认为，“对俄罗斯国家的武装挑战”的叛变是“俄罗斯内部事务”，美国过去和将来都不会插手”。

俄罗斯雇佣军瓦格纳集团兵变结束一个多星期之后，普京把重点放在了重振经济和发展旅游上。

谈及兵变后果时，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）曾表示，在最近失败的雇佣军兵变之后，俄罗斯总是在困难中变得更加强大和更有弹性。拉夫罗夫还批评西方官员对兵变的反应，暗示他们正在与莫斯科交战。他呼吁扩大联合国安理会，给予亚洲、非洲和拉丁美洲国家更多的代表权，以打破他所谓的西方对世界的统治。拉夫罗夫还重申了俄罗斯的指控，即西方，特别是美国，正试图阻止俄罗斯和中国在多极世界中独立行动。

在伯恩斯看来，一些俄罗斯人对现政权的不满是美国情报局招募间谍的好机会。

法

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅