古特雷斯抵达太子港 试图安抚海地

海地/联合国/古特雷斯

几个月来一直为海地敲响警钟的联合国秘书长古特雷斯周六上午抵达海地太子港，向深陷暴力、苦难和健康灾难"悲惨循环"的该国民众表示 "声援与安抚"。

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据古特雷斯的发言人宣布，古特雷斯"正在该国表达对海地人民的声援，称海地民众正在忍受安全、政治和人道主义危机的悲惨循环"。

访问期间，古特雷斯将会见总理阿里尔-亨利、各政党领导人以及民间社会成员和联合国工作人员，这次访问在古特雷斯登陆太子港之前是保密的。

联合国的声明说，古特雷斯作为联合国秘书长首次访问这个贫穷的加勒比国家，"将重申联合国对海地的支持，坚定地呼吁国际社会支持海地及海地人道主义需求，并呼吁立即部署一支国际部队协助国家警察部队"。

去年10月，古特雷斯转达了阿里尔-亨利的帮助呼吁，要求安全理事会派遣安全部队支持警察，他们承受持续蔓延的帮派暴力压力。但九个月过去了，这一呼吁仍未得到回应。虽然有几个国家表示愿意参与，但没有一个国家自愿在这个因多次外国干预而伤痕累累的国家领导这样一个联合国行动。

但自这次呼吁以来，联合国继续为海地人民所经历的噩梦呼吁奔走，揭露包括爬上屋顶上的打枪、绑架、以学校为目标暴力、视为武器的强奸等等罪行。而最新描述这场 "被遗忘的危机 "的是刚刚从太子港返回的联合国儿童基金会执行秘书凯瑟琳-拉塞尔。

据拉塞尔称，“海地人和我们在当地的团队告诉我，情况从来没有像今天这样糟糕。” 她感叹道："空前的饥饿和营养不良、苦难、经济瘫痪、霍乱死灰复燃、大规模的不安全感正在造成暴力升级，而洪水和地震提醒我们海地应对气候变化和自然灾害非常脆弱。

她接着讲述了众多黑帮受害者中的一个，一个11岁女孩遭多人性暴的故事。面对这种创纪录的暴力事件，一些居民自己动手了。例如，在4月，一群平民从警察手中夺走了几个帮派成员，然后民众将他们殴打致死，并在街上焚烧尸体。

今年6月，海地对外合作部长里卡德-皮埃尔（Ricard Pierre）警告说，如果没有外国干预，海地内战的风险很大。

据法新社说，海地几乎一半的人口，即520万人，需要人道主义援助，包括近300万儿童。人道主义援助受到了帮派暴力和最近毁灭性洪水的阻碍。

联合国秘书长还强调 "需要一个由海地人领导的包容性政治进程，以实现选举和恢复宪法秩序"。

海地自2016年以来没有举行过任何选举，而在2021年7月上任总统约韦内尔-莫伊塞被暗杀前48小时被任命为总理的阿里尔-亨利正面临着对他的合法性的质疑。

法新社说，在海地之后，古特雷斯将飞往特立尼达和多巴哥，参加加勒比共同体（Cricom）峰会。

美国国务卿布林肯也将在本周末晚些时候抵访海地，专门讨论海地问题。

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