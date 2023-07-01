巴西最高法院判前总统博索纳罗褫夺公权8年 将剥夺其2026大选资格

巴西最高法院周五(6月30日)判决前总统博索纳罗（Jair Bolsonaro)褫夺公权8年。如果最终定案，这将剥夺他2026年总统候选人资格。

广告 继续浏览后续

巴西前总统雅伊尔·博尔纳罗被判处褫夺公权8年。这一判决剥夺了这位巴西前国家元首2026年总统候选人资格，并开启了其继任者之间的争夺战。

根据费加罗报报道，巴西前总统博索纳罗周五因“滥用权力”被判处八年禁赛资格，被指控罪名是他利用传播“虚假”信息。

博索纳罗被指控在 2022 年选举失败之前，他抹黑巴西的电子投票系统。

此案聚焦在博索纳罗去年7月一场于总统府的晨曦宫约有40国外交官会议上，他攻击巴西投票系统诈欺，没有提出证据，并且全程透过国家公共电视直播出去。 而他最终在10月大选输给左派对手鲁拉。

如果博索纳罗被定罪，将可能造成巴西右派的分裂，右派是巴西政治中一支强大的力量，当时在第二轮选举，他以1.8个百分点小输 。

他所在的保守势力在国会中佔主导地位。不过，目前巴西高等法院正在调查博尔索纳罗涉及的5项指控，其中包括涉嫌于1月8日煽动其支持者闯入国会、最高法院和总统府。

巴西利亚高级选举法院（TSE）七名地方法官以五票对二票的决定下，判决了剥夺 68 岁的雅伊尔·博索纳罗参与2026 年巴西总统大选的资格，并开启了其阵营中右翼和极右翼内部的其接棒人继任者争夺战。不过，根据他的辩护律师的讲话显示，博索纳罗将会提出上诉。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅