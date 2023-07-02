巴尔的摩大规模枪击案 2死28伤

枪击案

美洲 – 美国马里兰州巴尔的摩市1日夜间发生大规模枪击事件，造成2人死亡、28人受伤，其中3人生命垂危。

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巴尔的摩警察局代理局长沃利（Richard Worley）在2日清晨召开记者会说明案情，他说，总共有30人中枪，所有受害者都是成年人。一名18岁女子当场证实死亡，另一名20岁男子送院后证实死亡。遭枪击的9人由救护车送院。另外20名受枪伤的伤者自行到医院。

这场枪击事件2日凌晨发生在巴尔的摩南边社区格瑞特纳大道（Gretna Avenue）800号街区。当时当地正在举行每年一度的“布鲁克林日”夜间派对，很多人聚集。

巴尔的摩警方表示，在当地时间周日清晨0时30分陆续接到报案。目击者说，至少听到20至30下枪响。

警方仍在当地封锁进行调查，目前并未锁定嫌犯，也没有逮捕任何人。

巴尔的摩市长史考特（Brandon Scott）向嫌犯喊话说：“我要那些要为此事件负责的人听好，清楚听好，我们找到你之前绝对不会停止，我们必定找到你。在那之前，我要你每呼吸一口气就要想到你夺走的人命，想到这一晚生命被你糟蹋的人。”

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