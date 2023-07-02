拜登七月将出访欧洲三国

出访欧洲

美欧 – 美国白宫7月2日公布，美国总统拜登（Joe Biden）本月将出访欧洲，分别前往英国、立陶宛和芬兰。白金汉宫发言人7月2日也宣布，英王查理斯三世（King Charles III）将于7月10日，在温莎城堡会见到访的拜登。

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白宫的声明指出，拜登定于7月9日至13日到访伦敦，与英王查理斯和首相苏纳克会面，以进一步加强英美两国之间的密切关系。

美联社报道称，该北约秘书斯托尔滕贝格于六月中旬拜访了美国总统。 两人均表示，西方联盟团结一致捍卫乌克兰。 拜登在会议上表示，他和其他北约领导人将努力确保每个成员国将其国内生产总值的2%用于国防。

作为行程的最后一站，拜登将于 7 月 13 日在赫尔辛基参加美国和北欧领导人峰会。 芬兰于四月正式加入北约。 该国于 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰后与瑞典同时申请加入。 但斯德哥尔摩仍然需要耐心等待。 尽管自 2022 年 6 月起就被“邀请”加入该联盟，但其候选资格必须得到 31 个成员国的批准，瑞典的申请遭到土耳其和匈牙利的阻止。 在出访之前，美国总统将于周三在白宫会见瑞典首相克里斯特松，讨论瑞典加入北约的进程。

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